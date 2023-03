1 Urlaub im Paradies und das ohne die Massen: Das soll es in Europa geben. (Symbolbild) Foto: imago/robertharding/Marco Simoni

Kristallklares Wasser, weiße Strände, große Naturparks – und das alles ohne Massentourismus? Klingt erst einmal utopisch, doch an diesen Orten in Europa soll das auch in der Hauptsaison möglich sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach dem langen Winter machen die ersten Frühlingstage Lust auf Sonne, Sommer und natürlich Urlaub. Wer in diesem Jahr auf den Stress überfüllter Strände verzichten möchte, wird an diesen Orten in Europa fündig.

Die Schönheit der Natur, tolle Strände und Ruhe: Das sollen diese Geheimtipps bieten. Teils sind es unbekannte Länder, die vom Massentourismus bisher verschont blieben, teils sind es „die kleinen Geschwister“ der großen Urlaubsstars wie Mykonos und Mallorca.

Urlaubsorte wie Albanien können mit weißen Sandstränden und Nationalparks locker mit Ländern wie Spanien und Italien mithalten und versprechen mehr Entspannung, insbesondere für die Menschen, welche auf die Reisezeit in der Hauptsaison angewiesen sind. Und auch Reiseklassiker wie Spanien und Griechenland haben Ecken, die sowohl Ruhe als auch einen Traumurlaub versprechen.

Das Video zeigt einige dieser Orte und was sie zu bieten haben.