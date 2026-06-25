Sommertheater in Aspach: Die Suche nach einem besseren Leben

Das Rietenauer Sommertheater ist fast ausverkauft. Wer dabei sein will, muss sich sputen. Es führt von 1595 bis in die 1970er – mit Geschichten über Not und Mut zur Veränderung.
Noch fünf Wochen bis zur Premiere – und doch ist der Großteil der Karten für das diesjährige Rietenauer Sommertheater bereits verkauft. Theaterfans, die noch Tickets für eine der vier Open-Air-Vorstellungen Ende Juli und Anfang August ergattern möchten, müssen sich beeilen. „Wer leer ausgeht, sollte sich auf jeden Fall auf die Warteliste eintragen lassen“, empfiehlt Lea Butsch. Wie in den Vorjahren hat sie das aktuelle Stück „Was war, bleibt“ verfasst. Es ist eine Zeitreise durch verschiedene Epochen – vom Jahr 1595 bis in die frühen 1970er Jahre.