Sommerspiele in Paris: Schwimmerin Angelina Köhler verpasst Olympia-Medaille knapp

1 Angelina Köhler hat eine Medaille über 100 Meter Schmetterling verpasst. Foto: Michael Kappeler/dpa

Bei Olympia wird es nichts mit einer Medaille für Weltmeisterin Angelina Köhler. Gold sichert sich eine US-Amerikanerin.











Paris - Angelina Köhler hat eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris knapp verfehlt. Die 23-Jährige schlug über 100 Meter Schmetterling nach 56,42 Sekunden an und belegte damit den vierten Platz. Zur Olympiasiegerin krönte sich Torri Huske aus den USA. Silber ging an und deren Landsfrau und Weltrekordhalterin Gretchen Walsh. Bronze sicherte sich die Chinesin Zhang Yufei.