Versailles - Die deutsche Rekord-Medaillengewinnerin hat noch nicht genug. Isabell Werth peilt nach dem Team-Gold eine weitere Medaille im Schlosspark von Versailles an. "Ich will den Ritt genießen, und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt", sagte die erfolgreichste Reiterin der Welt mit Blick auf die Kür am Sonntag.