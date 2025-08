Sommerspiele in Los Angeles: Erlass: Trump beruft Taskforce für Olympia 2028

2 US-Präsident Trump (r) und Olympia-Organisationschef Casey Wasserman Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Der US-Präsident ist im Sport sehr präsent. Auch die kommenden Sommerspiele macht er zur Chefsache.











Washington - US-Präsident Donald Trump richtet eine Taskforce für die kommenden Olympischen Spiele im Jahr 2028 in Los Angeles ein. Trump unterzeichnete in Anwesenheit von Organisationschef Casey Wasserman in Washington einen entsprechenden Erlass. Die Sommerspiele gehören seinen Worten zufolge zu den Veranstaltungen, auf die er sich während seiner zweiten Amtszeit am meisten freut. Erstmals seit den Winterspielen 2002 in Salt Lake City richten die USA in drei Jahren wieder Olympische Spiele aus.