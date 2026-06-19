Sommersonnenwende: Spätester Sonnenuntergang? Nicht am längsten Tag des Jahres

Klar, der 21. Juni ist der längste Tag. Doch der früheste Sonnenaufgang und der späteste Sonnenuntergang fallen auf ein anderes Datum. Warum? Weil Sonne und Uhrzeit nicht ganz im Einklang stehen.
Berlin - Der Tag der Sommersonnenwende ist astronomisch gesehen der längste Tag des Jahres. Wer aber glaubt, am kommenden Sonntag (21. Juni) sei zugleich die Gelegenheit, den spätesten Sonnenuntergang dieses Jahres zu genießen, liegt leider falsch. Genauso wenig geht an dem Tag die Sonne morgens am frühesten auf. Wie ist das möglich?