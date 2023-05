25 Wo Forrest Gump im gleichnamigen Film aufhörte zu rennen, macht Ferry Weikert auf seinem Fahrrad weiter: im Monument Valley in Utah, USA Foto:

Viele junge Menschen unternehmen nach dem Abitur eine Weltreise. Die wenigsten aber gehen diesen Traum so an, wie Ferry Weikert aus Vaihingen an der Enz: Er ist mehr als ein Jahr lang mit dem Fahrrad durch die Welt gefahren.









Vaihingen/Enz - Manchmal hatte Ferry Weikert ein komisches Gefühl, wenn er nachts in seinem Zelt lag. „Einmal habe ich in einem Wald übernachtet und dachte mir: Niemand weiß, wo ich gerade bin“, erzählt der 22-Jährige. „Aber Angst habe ich eigentlich nie. Ich weiß: Irgendwie wird schon alles gut gehen.“ Seit Mai 2018 war Ferry Weikert mit dem Zelt im Gepäck unterwegs. Vor ein paar Tagen kam er zu Hause in Vaihingen an der Enz an. Er war knapp 15 Monate unterwegs und hat es einmal um den gesamten Globus geschafft. Eine Weltreise steht bei vielen Leuten ganz oben auf der Liste, aber Ferry Weikert hatte ein ganz besonderes Ziel: Er wollte die Welt auf dem Fahrrad umrunden, mit der Campingausrüstung in den Satteltaschen.