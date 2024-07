Sommerrodelbahnen versprechen großes Vergnügen. In Deutschland gibt es mehr als hundert solcher Bahnen. Welche sind die Sommerrodelbahnen in der Nähe? Welches die längsten, höchsten, schnellsten? Wir stellen unsere persönlichen Lieblinge vor.

Sie tragen Namen wie Alpine Coaster, Höllencoaster oder Blomberg Blitz. Klingt vielversprechend für alle Adrenalinjunkies, die auf das schnelle Abenteuer Sommerrodelbahn aus sind. Doch was sind die Highlights auf der Strecke, welche Sommerrodelbahnen in der Nähe sind familienkompatibel oder trotzen selbst schlechtem Wetter? Das sind unsere Favoriten.

Sommerrodelbahn St. Englmar: Bayerwald Coaster trotzt jedem Wetter

Die Schienenbahn Bayerwald Coaster bietet Fahrspaß pur – und das bei jedem Wetter. Sie ist, dank der Abdeckung für die Schlitten, zu jeder Jahreszeit geöffnet. Steilkurven und Jumps sowie ein 360-Grad-Vollkreisel machen die einen Kilometer lange Rodelstrecke zur Gaudi. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen im Schlitten mit Erwachsenen oder Kindern über acht Jahren mitfahren.

Sommerrodelbahn im Schwarzwald: Alpine Coaster in Todtnau

Die Alpine Coaster am Hasenhorn in Todtnau ist die längste Rodelbahn in Deutschland. Zum Startpunkt der Attraktion im Schwarzwald geht es mit einer modernen Doppelsesselbahn. Dann folgt die lustige Talfahrt über Wellen, durch steile Kurven und Kreisel. Nach 2,9 Kilometern endet die Fahrt. Ab drei Jahren und mit 95 Zentimeter Körpergröße dürfen Kinder mit den Eltern fahren, ab acht Jahren dürfen sie ihr Rennrodlergeschick alleine ausprobieren.

Alpine Coaster: Die Höchstgelegene Sommerrodelbahn Deutschlands

Der Start dieses Alpine-Coaster befindet sich in den Ammergauer Alpen auf 1270 Metern Höhe. Die Strecke misst mehr als 2600 Meter. Es ist eine spektakuläre, abwechslungsreiche Fahrt mit 73 Kurven und einigen Jumps und Wellen. Nach der Abfahrt wird man wieder vollautomatisch nach oben gezogen, während man die Aussicht genießen kann. Kinder ab drei Jahren dürfen mitfahren, unter acht Jahren nur in Begleitung einer Person, die mindestens 15 Jahre alt ist.

Rodelbahn Immenstadt: Sommerrodelbahn in der Nähe

Die Alpsee Coaster ist mit mehr als 2,8 Kilometern eine der längsten Rodelbahnen in Deutschland. Sie ist das ganze Jahr in Betrieb. Durch den Wald und über Wiesen flitzt man ins Tal. Die spaßige Strecke im Allgäu hat mehr als hundert Kurven, Wellen und Jumps. Ab drei Jahren dürfen Kinder mit den Eltern fahren, ab acht Jahren alleine.

Wasserkuppe: Rodelbahn Hessen – Doppelter Spaß in Gersfeld/Rhön

Gleich zwei Mal Rodelspaß ist im hessischen Gersfeld an der Wasserkuppe geboten. Zum einen die Doppel-Rodel aus dem Jahr 1975, wo sich zwei Bahnen parallel die Wasserkuppe hinab schlängeln und sich dadurch Nachwuchsrodler sowie Profis in einem Rennen messen können. Zum anderen sorgt der Röhnbob für Rodelfreude. Einsteigen und sich zunächst gemütlich den Berg hinaufziehen lassen. Bevor es auf der einen Kilometer langen Bahn durch Kurven und über Jumps rasant abwärts ins Tal geht. Kinder zwischen drei bis acht Jahren dürfen die Rodelbahnen in Begleitung von Personen über acht Jahren benutzen.

Garmisch-Partenkirchen: Spektakulär kurvig

Am Fuße der Zugspitze beim Olympiastadion windet sich die Sommerrodelbahn von Garmisch-Partenkirchen. Wo die Wintersportler auf verschneiten Hängen ins Tal sausen, kann auch im Sommer der Rodellust gefrönt werden. Die Beförderung zum Start läuft vollautomatisch. Die Abfahrt ist 850 Meter lang, hat zwölf spektakuläre Kurven und Steilkurven sowie einen Megakreisel. Aus Sicherheitsgründen ist die Anlage bei Regen oder Nässe nicht in Betrieb. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen nur mit einem Erwachsenen mitfahren.

Höllencoaster Diessenbach/Neukirchen: Ein wahrer Höllenritt

Die Strecke misst über einen Kilometer und führt durch drei 360-Grad-Kreisel, durch unzählige Kurven und über Jumps, teils fast auf der Höhe der Baumwipfel. Ein wahrer Höllenritt. Da bleibt keine Zeit, um die schöne Aussicht zu genießen. Kinder zwischen drei und acht Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen oder eines Kindes über acht Jahre, das die Bahn bereits kennt.

Ochsenkopf/Bischofsgrün: Durch Steilkurven hoch hinaus

Die Strecke dieser Sommerrodelbahn in Bayern ist einen Kilometer lang und überwindet 140 Höhenmeter. Es gilt auf der spaßigen Fahrt zehn Steilkurven durchfahren. Der Startpunkt der Bahn in Bischhofsgrün wird mit der Seilbahn erreicht, das Ende ist bei der Talstation Nord in Bischofsgrün. Kinder dürfen ab drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, ab acht Jahren alleine fahren.

Inselrodelbahn Bergen/Rügen: Nördlichste Bahn Deutschlands

Die nördlichste Rodelbahn Deutschlands befindet sich auf Rügen. Am Stadtrand von Bergen gelegen, führt die Strecke auf 700 Metern über mehrere Jumps, durch einen Kreisel und sieben Steilkurven. Bei der rasanten Abfahrt zieht die wunderschöne Naturlandschaft vorbei. Am Zieleinlauf heißt es: Achtung, Blitzer! Das Beweisfoto kann als Erinnerung erworben werden. Kinder unter drei Jahren fahren gratis.

Blombergbahn Bad Tölz: Classic oder Blitz?

Bei der Blombergbahn in Bad Tölz hat man die Qual der Wahl: Einsteigen in den Blomberg Classic oder doch lieber den Blomberg Blitz? Die Blomberg Classic schlängelt sich über eine Strecke von 1300 Meter und führt über 41 Schikanen und durch 17 Steilkurven ans Ziel. Die Strecke des Blomberg Blitz ist zwar exakt gleich lang. Aber die Fahrt ist ein wahres Abenteuer: Durch sechs Steilkurven, über vier Wellen, eine Doppelwelle und einen Kreisel sowie über einen Twister und zwei Jumps führt die rasante Fahrt ans Ziel. Kinder ab acht Jahren fahren alleine, jüngere Kinder dürfen die Bahn kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen nutzen.

Sommerrodelbahn im Harz – Der Brocken Coaster: Rasante Allwetterbahn

Am Fuße des Brockens wartet der Brocken Coaster mit rasanten Abfahrten auf. Auch bei diesem Ausflugsziel handelt es sich um eine Allwetterbahn, welche entweder alleine, oder zu zweit mit dem Kind befahren werden kann. Auch hier dürfen Kinder ab einem Alter von acht Jahren alleine auf die Fahrt gehen. Auf der 400 Meter langen Strecke durchfährt man einen 360-Grad-Kringel. Dank Beleuchtung kann auch im Winter oder im Dunkel gerodelt werden.