Sommerresidenz an der Adria: Mussolini-Villa unter dem Hammer – Gemeinde gibt Gebot ab

Die Sommer-Residenz des italienischen Diktators Benito Mussolini direkt an der Adria steht zur Versteigerung. Das Interesse ist groß - ein erster Bieter outet sich.
Rimini - Der Countdown zur Versteigerung der Villa Mussolini in dem Badeort Riccione bei Rimini an der Adria läuft. Heute (22. Dezember) endet die Frist für die Abgabe von Geboten für die Sommerresidenz des früheren faschistischen Diktators Benito Mussolini (1883-1945) - und ein erster Bieter hat sein Interesse öffentlich gemacht: Die Gemeinde möchte die direkt an der Strandpromenade gelegene Villa haben.