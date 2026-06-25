Sommerprogramm in Beutelsbach: Kalter Kaffee, Kino und Tacos – Das Limbo feiert den Sommer auf eigene Art

Von der Ausstellung „Toldo“ bis zum Bahnhofskino: Im Limbo in Beutelsbach entsteht ein Kulturprogramm zwischen Urlaubsgefühl und Alltagspause. Los geht der Sommer am 3. Juli.
Wenn die S2 in Weinstadt-Beutelsbach hält, beginnt für manche Pendler der Heimweg. Für andere beginnt etwas anderes: ein kleiner Urlaub. Nur wenige Schritte vom Bahnsteig entfernt liegt das Limbo – ein Ort, der sich weder als Café noch als Galerie oder Konzertbühne vollständig beschreiben lässt. Eher als Zwischenwelt. Als Treffpunkt zwischen Stuttgart und Remstal, zwischen Stadtlärm und Weinbergsruhe.