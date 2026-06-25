Sommerprogramm in Beutelsbach: Kalter Kaffee, Kino und Tacos – Das Limbo feiert den Sommer auf eigene Art

Von der Ausstellung „Toldo“ bis zum Bahnhofskino: Im Limbo in Beutelsbach entsteht ein Kulturprogramm zwischen Urlaubsgefühl und Alltagspause. Los geht der Sommer am 3. Juli.

Wenn die S2 in Weinstadt-Beutelsbach hält, beginnt für manche Pendler der Heimweg. Für andere beginnt etwas anderes: ein kleiner Urlaub. Nur wenige Schritte vom Bahnsteig entfernt liegt das Limbo – ein Ort, der sich weder als Café noch als Galerie oder Konzertbühne vollständig beschreiben lässt. Eher als Zwischenwelt. Als Treffpunkt zwischen Stuttgart und Remstal, zwischen Stadtlärm und Weinbergsruhe.

Seit der Eröffnung im Herbst hat sich das Limbo zu einem ungewöhnlichen Kulturort entwickelt. Hinter dem Projekt stehen die ehemalige „L.A. Signorina“-Mitbetreiberin Martina Schneider, die Künstlerin Sophie Bergemann und der Musiker Stephen Burch, vielen als „The Great Park“ bekannt. Ihr Ziel: einen Ort schaffen, an dem spontane Begegnungen entstehen, Kunst wie selbstverständlich neben Kaffee existiert und die nächste S-Bahn nie weit entfernt ist.

Wer regelmäßig vorbeischaut, findet selten denselben Raum vor. Mit jeder Ausstellung verändert sich das Innere des Cafés. Tische verschwinden, Installationen ziehen ein, neue Perspektiven entstehen. Konstant bleibt nur die Idee dahinter: seriöse Freizeitgestaltung mit Getränk.

Kunst wie ein Sonnenschirm gegen den Alltag

Der Sommer 2026 steht im Limbo ganz im Zeichen der Ausstellung „Toldo“ von Sara Hernández und David Tobón. Der Titel bedeutet auf Spanisch Sonnendach oder Marktschirm – und tatsächlich prägen bunte Schirme die Arbeiten des Künstlerduos. Auf Fotografien, Collagen und Installationen tauchen sie immer wieder auf: als Schutz vor Sonne und Regen, als improvisierte Architektur, als Treffpunkt im öffentlichen Raum. Die Ausstellung läuft vom 3. Juli bis zum 27. September.

Die Collage zeigt Bilder von Sara Hernández und David Tobón zum Thema Schirm. Die Ausstellung ist im Limbo in Weinstadt-Beutelsbach zu sehen. Foto: Sara Hernández und David Tobón

Die Arbeiten der beiden Künstler beschäftigen sich mit dem Alltäglichen. Aus Zeichnungen entwickeln sich Skulpturen und Installationen, die vertraute Gegenstände in einem neuen Licht erscheinen lassen. Was zunächst unscheinbar wirkt, erzählt plötzlich von Gemeinschaft, Wahrnehmung und den Verbindungen zwischen Menschen und ihrer Umgebung.

Kalter Kaffee und große Gartenfragen

Passend zur Jahreszeit setzt das Limbo auf ein leichtes Programm, das eher flaniert als marschiert. Am 17. Juli öffnet der Gartensalon. Gemeinsam wird gelesen, diskutiert und über Pflanzen, Sprache und die kleinen Eigenheiten des Gärtnerns nachgedacht. Statt Podium und Mikrofon stehen Gespräche im Mittelpunkt.

Am 26. Juli folgt mit dem „Palomino Coffee Club“ eine Liebeserklärung an kalten Kaffee. Affogato, Cold Brew, Frappé oder vietnamesischer Cà Phê Sữa Đá zeigen, dass Kaffee an heißen Sommertagen weit mehr sein kann als ein schneller Wachmacher. Die Veranstaltung gleicht einer kulinarischen Weltreise im Schatten der Weinberge.

Von Orchideen und italienischem Fernweh

Anfang August richtet sich der Blick auf die Natur. Unter dem Titel „Opulenta Orquídea“ spricht Harald Maier vom Nabu Weinstadt über Orchideen. Dabei geht es nicht nur um exotische Arten, sondern auch um seltene Pflanzen im Remstal, die oft unbemerkt am Wegesrand wachsen.

Danach macht das Limbo selbst Ferien. „Vacanze Spiranze“ heißt die zweiwöchige Pause. Wer mag, kann sich sogar eine Urlaubspostkarte vom Team schicken lassen – eine Idee, die so charmant und entschleunigt wirkt wie der ganze Ort.

Zurück aus dem Urlaub wird es italienisch. Beim „Aperitissimo Autogrill“ am 21. August beschwört das Limbo jene magischen Momente herauf, die jeder Italienreisende kennt: die erste Raststätte hinter dem Brenner, ein Campari Soda an der Theke, Musik in der warmen Abendluft und das Gefühl, dass die Ferien gerade erst begonnen haben.

Kino, Tacos und Revolutionslieder

Ende August erinnert das „Bahnhofskino“ an die fast vergessenen Lichtspielhäuser in deutschen Bahnhöfen. Kurzfilme laufen in Schleife, Zuschauer kommen und gehen – ganz wie früher Reisende zwischen zwei Zügen. Ein passenderes Format für einen Kulturort direkt am Bahnsteig dürfte schwer zu finden sein.

Im September treffen Tacos auf Bingo. Was zunächst kurios klingt, wird im Limbo zum gemeinschaftlichen Sommerabschluss. Essen, spielen, warten, lachen – mehr braucht es manchmal nicht für einen gelungenen Sonntagnachmittag.

Zum Finale diskutieren die Künstler Hernández und Tobón über transkulturelles Arbeiten zwischen Medellín, Stuttgart und Brüssel, bevor das Revolution Trio den Sommer musikalisch verabschiedet. Die Musiker interpretieren Revolutionslieder aus aller Welt – allerdings ohne Worte. Nur die Melodien bleiben und erzählen ihre Geschichten auf ganz eigene Weise.

Wenn dann Ende September die letzten Revolutionslieder verklungen sind und die Ausstellung „Toldo“ ihre Türen schließt, wird im Limbo wieder die nächste Idee auf ihre Ankunft warten. Denn der Ort lebt vom Übergang. Vom Kommen und Gehen. Vom kurzen Innehalten zwischen zwei Stationen. Und genau deshalb passt er so gut an einen Bahnhof – und in einen Sommer, der viel zu schnell vergeht.

Sommer im Limbo

Wo? Limbo, Poststraße 65, direkt an der S-Bahn-Haltestelle Beutelsbach

Wann geöffnet? Freitag 16-22 Uhr, Samstag 10-22 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr

Sommer-Highlight: Ausstellung „Toldo“ von Sara Hernández und David Tobón (3. Juli bis 27. September)

Weitere Termine: Gartensalon, Palomino Coffee Club, Orchideen-Gespräch, Bahnhofskino, Attaco & Bingo sowie Konzert des Revolution Trio

Anreise: Mit der S2 ab Stuttgart in rund 30 Minuten nach Beutelsbach

Mehr Infos: next-stop-limbo.de