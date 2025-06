Traditionell pausieren viele beliebte TV-Formate in den Sommermonaten. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich daher auf Programmänderungen einstellen - oft rücken Wiederholungen oder neue Formate auf die gewohnten Sendeplätze.

Sommerpause bei "Tatort" und "Polizeiruf 110"

Nur noch wenige Wochen lang flimmern neue Fälle der beiden populären Krimireihen "Tatort" und "Polizeiruf 110" über die Bildschirme. Am 9. Juni ermitteln die Dortmunder "Tatort"-Kommissare zum vorerst letzten Mal. Ein Schweizer Fall aus Zürich folgt am 15. Juni. Am 22. Juni wird noch ein finaler "Polizeiruf 110" vor der Sommerpause ausgestrahlt. Danach sendet das Erste wie in den Vorjahren überwiegend Wiederholungen.

Lesen Sie auch

Die neue Krimi-Saison am Sonntagabend startet wieder am 14. September. Ob es mit einem "Polizeiruf" oder "Tatort" weitergehen wird, steht gegenwärtig noch nicht fest, erklärte die ARD der Nachrichtenagentur spot on news auf Anfrage.

"Rote Rosen", "Sturm der Liebe" und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" pausieren

Auch die ARD-Daily-Serien verabschieden sich in die Sommerpause: Sowohl "Rote Rosen" als auch "Sturm der Liebe" zeigen am 27. Juni ihre vorerst letzten neuen Folgen. Voraussichtlich am 1. September geht es weiter. In der Zwischenzeit übernimmt unter anderem die Tour de France den Sendeplatz - ergänzt durch verschiedene Filmproduktionen im Ersten.

Einen Tag früher gehen die Mediziner von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" in die Sommerpause. Die elfte Staffel läuft noch bis zum 26. Juni. Die Sommerpause endet am 28. August.

Polit-Talks in der Sommerpause

Schon seit dem 12. Mai befindet sich der Polit-Talk "Hart aber fair" mit Louis Klamroth (35) in der Sommerpause. Seitdem erhält Sandra Maischberger (58) mit ihrer Talkshow mehr Sendezeit. "maischberger" wird an drei Abenden in der Woche ausgestrahlt, von Montag bis Mittwoch. Bei "maischberger" steht ab dem 15. Juli die Sommerpause an, wie die ARD der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt hat.

Im ZDF sind sowohl "Markus Lanz" als auch "maybrit illner" noch bis zum 24. Juli auf Sendung, wie der Sender ebenfalls auf Anfrage bestätigte. Aufgrund der Live-Übertragungen der UEFA Frauen-EM, die sich ARD und ZDF teilen, kommt es jedoch bis zur Sommerpause zu einigen Ausfällen, so etwa am 3. und 10. Juli.

Satire legt Sommerpause ein

Die "heute-show" von und mit Oliver Welke (59) beginnt im ZDF ihre Sommerpause bereits am 6. Juni. Doch Fans des satirischen Nachrichtenformats müssen nicht in die Röhre schauen. Für den 13. Juni hat das ZDF ein "heute-show spezial" mit dem Titel "Deutschland hat ganz schlimm Brücken" angekündigt. Fabian Köster (29) und Lutz van der Horst (49) widmen sich darin auf satirische Art der maroden Infrastruktur des Landes. Ein weiteres Spezial, "Der Koalitionsvertrag im Check - Was will die GroKo und wenn ja, wie viele?", folgt mit den beiden Moderatoren am 20. Juni.

Komikerin Martina Hill (50) präsentiert am 27. Juni "heute SHOWNAL - Larissa ihr Sommer!". Während am 4. Juli keine Sendung ausgestrahlt wird, führt Valerie Niehaus (50) am 11. Juli zur gewohnten Zeit freitags um 22:30 Uhr durch eine weitere Spezial-Sendung mit dem Titel "heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk".

Jan Böhmermanns Show "ZDF Magazin Royale" geht im ZDF ebenfalls in eine längere Pause. Ab dem 20. Juni übernimmt Komiker Till Reiners (40) den Sendeplatz am Freitagabend um 23 Uhr. Ausgestrahlt wird seine Late-Night-Show "Till Tonight". Acht Episoden der neuen Sendung sind auf Böhmermanns Sendeplatz zunächst geplant.