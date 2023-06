Von der Kunst, in Bilderfluten aufzufallen

17 Über den Dächern der Stadt wird auf dem Hochburg-Balkon die Kunst und der Sommer gefeiert. Foto: /ubo

Jeroo hat’s mit Street-Art auf eine Briefmarke der Deutschen Post geschafft. Wenn der Stuttgarter Graffitistar zur Vernissage bittet, wird es voll und eng. Die Designagentur Hochburg feiert seine Kunst und den Sommer über den Dächern der City.









Auf ihrer Homepage stellt die 2011 gegründete Designagentur Hochburg eine wichtige Frage, auf dass der Erfolg rasch kommen mag: „Bereit für Innovation?“ Aber ja! Sogar bereit, an der Hirschstraße, wenige Schritte vom Rathaus entfernt, in einen nicht grad innovativen, eher engen Oldie-Aufzug zur Vernissage des Stuttgarter Graffitikünstlers Jeroo alias Christoph Ganter in den vierten Stock hochzufahren.