Sommerloch in Ludwigsburg In der Stadt der Visionen muss auch gearbeitet werden

Von Rafael Binkowski 01. August 2018 - 17:30 Uhr

Die Fachbürgermeister Konrad Seigfried (zweiter von links) und Michael Ilk (rechts) lassen sich die Oßweiler Grundschulbaustelle zeigen. Foto: factum/Bach

Es herrscht politische Sommerpause, da zeigt die Stadt Ludwigsburg traditionell, wo gebaut wird. Doch der Rundgang ist ein Besonderer- denn bald wird in der Barockstadt so manches anders sein.

Ludwigsburg - Diesen kleinen Seitenhieb kann sich Konrad Seigfried nicht verkneifen. Der Vizebürgermeister, der auch für Schulen zuständig ist, steht im neuen Zwischenbau der August-Lämmle-Schule in Oßweil, und sagt: „Bei allen großen Themen wie Digitalisierung und Doppelstrategie zur Stadtbahn – wir wollen auch mal den Arbeitsalltag zeigen.“ Denn in der schönen Stadt Ludwigsburg wird nicht nur über eine weltweite Vorreitertolle in praktisch jedem technologischen Sektor nachgedacht, sondern auch gearbeitet.

So müssen zum Beispiel immer mehr Schüler untergebracht, unterrichtet und von 7 bis 17 Uhr betreut werden. Zum Beispiel in der Oststadt, zum Beispiel in Oßweil. Einem wachsenden Stadtteil, derzeit sind 321 Kinder in der Grundschule untergebracht, in ein paar Jahren könnten es schon 471 sein. Und so wird hier sozusagen das Schwarzbrot der Kommunalpolitik dokumentiert, das aber durchaus glanzvoll und kreativ daher kommt.

Leitet nächstes Jahr Schultes Numero vier die Tour?

Denn aus einem 100 Jahre alten Schulgebäude und einem schnöden Zweckbau von 1954 wird ein prachtvolles Ensemble, kunstvoll verbunden durch eine Mensa mit Veranstaltungsraum. „Hier können auch der Musikverein oder der Bürgerverein etwas machen“, sagt Konrad Seigfried, und breitet seine Vision – auch das sei erlaubt – von einem alles andere als verschlafenen Stadtteil aus. Es ist die Baustellentour, die jede Kommune im Sommerloch macht, weil logischerweise während der Schulferien ohne große Störung des Schulbetriebes gebaut werden kann.

Und doch ist in diesem Jahr so manches anders. So stiefelt wohl zum letzten Mal der Baubürgermeister Michael Ilk mit über die Schulbaustelle – denn bald ist er nicht mehr für Hochbau zuständig. „Dafür werde ich mich noch viel mehr mit dem Nahverkehr beschäftigen“, schmunzelt Ilk. Ab dem nächsten Jahr greift die Verwaltungsreform, ein vierter Bürgermeister neben OB Werner Spec, Seigfried und Ilk kommt dazu, mit der Zuständigkeit für Hochbau und Stadtplanung. Ob dann künftig Schultes Numero vier die Baustellentour leitet?

Knöllchen gibt es weiterhin für alle

Konrad Seigfried ist bestens gelaunt. „Den Michael Ilk nehmen wir trotzdem noch mit, er ist dann ja für die Außenanlagen zuständig“, frotzelt er. Tiefbau nennt sich das im Verwaltungsjargon. Dafür darf Michael Ilk künftig für Ordnung und Sicherheit zuständig sein. Seigfried erzählt, wie er am Vortrag seine Kollegen bei einer Verkehrskontrolle begleitet hat. „Dabei haben wir 41 Verstöße registriert“, sagt er, „wir sind hier streng, ohne Ansehen der Person gibt es Knöllchen.“ Da beeilt sich Ilk zu versichern: „Das bleibt auch so.“

So harrt man im Sommerloch der großen politischen Themen. Man rechnet im Ludwigsburger Rathaus mit neuen Ideen aus dem befreundeten Ausland, also dem Landratsamt, in Sachen Stadtbahn.

Aber darum soll es heute einmal nicht gehen. An dem feuchtschwülen Sommernachmittag zeigt die Stadt, wo gebaut und gearbeitet wird. Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen, Turnhalle Hoheneck, Kindergarten Pflugfelden – abseits der politischen Debatten verändert sich die Barockstadt. Weil sie wächst, weil die Eltern neue Ansprüche an die Schule haben. Seigfried sagt im Altbau der Oßweiler Grundschule: „Zum Glück haben wir nicht schon 2006 saniert. Da hätten wir nicht so viel für Ganztagesbetreuung gemacht.“