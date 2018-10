Sommerliches Wetter im Herbst Bis zu 26 Grad am Samstag in Stuttgart möglich

Von red/dpa 05. Oktober 2018 - 17:15 Uhr

Der Herbst zeigt sich in Stuttgart von seiner schönsten Seite. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgarter dürfen sich auf ein sommerliches Wochenende freuen: Im Kessel sind am Samstag Temperaturen bis zu 26 Grad möglich. Der Sonntag dürfte allerdings nicht mehr ganz so schön werden.

Stuttgart - Am Samstag wird es mit bis zu 27 Grad noch einmal sommerlich warm im Südwesten. „Es ist nicht die Regel, dass es so warm ist. Das ist etwas richtig Besonderes“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag. Mit viel Sonne wird es im Breisgau am Samstag demnach bis zu 27 Grad warm - die Stuttgarter können mit 26 Grad rechnen.

Schon der Freitag sei ein „perfekter Tag“ gewesen - nebelfrei und mit Temperaturen von bis zu 25 Grad am südlichen Oberrhein und 21 Grad in Stuttgart, sagte der Experte. Der Sonntag dürfte nicht mehr ganz schön werden. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und in den südlicheren Regionen könnte am Vormittag Regen fallen. Der Montag werde aber wieder sonniger mit Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad.