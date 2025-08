Sommerlicher Schnappschuss: Froher Sommer!: Prinzessin Madeleine teilt zauberhaftes Familienbild

Auch die schwedischen Royals genießen ganz offenbar die Sommermonate. So hat Prinzessin Madeleine (43), die jüngste Tochter des schwedischen Königspaares, jetzt auf Instagram eine Aufnahme ihrer drei KinderPrinzessin Leonore (11), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (7) geteilt, auf der alle entspannt in einem grünen Garten in die Kamera blicken. Nicht auf dem Foto fehlen darf selbstverständlich auch Familienhund Teddy.

Prinzessin Madeleine wünscht "Happy Summer!"

Die zauberhafte Sommer-Aufnahme zeigt Prinzessin Madeleines Kinder vor einer Holzhütte und vielen bunten Blumen. Prinz Nicolas kombiniert auf dem Schnappschuss ein luftiges Leinenhemd zu heller Chino-Shorts und Ledergürtel. Seine Schwester Prinzessin Leonore entschied sich für entzückende Puffärmel zu farbig abgestimmtem Rüschenrock und Haarreif. Prinzessin Adrienne strahlt im sommerlichen Blümchenkleid mit Volants.

Erster voller Sommer seit Rückkehr nach Schweden

In ihrer Bildunterschrift schreibt die dreifache Mutter schlicht "Happy Summer!", also auf Deutsch: "Froher Sommer!".

Madeleine war mit Ehemann Chris O'Neill (51) und ihren Kindern erst im vergangenen Jahr aus Florida zurück nach Schweden gezogen. Ursprünglich war der Umzug schon für 2023 geplant, verzögerte sich jedoch, um der Familie mehr Zeit für die nötigen Vorbereitungen zu geben. Jetzt verbrachten Leonore, Nicolas und Adrienne ihren ersten vollen Sommer seit der Rückkehr in Schweden.

"Die USA werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", berichtete Prinzessin Madeleine noch im November letzten Jahres dem "Town & Country"-Magazin. "Ich habe meinen Mann dort kennengelernt, mein erstes Kind wurde in New York geboren, und ich hatte das Glück, sowohl in New York als auch in Miami zu leben. Daher vermisse ich natürlich die Freunde, die wir an diesen Orten gefunden haben, sehr."