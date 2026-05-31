Sommerliche Hochzeit in Saint-Tropez: Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben Ja gesagt

Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hat am Samstag in Saint-Tropez seinen Verlobten Étienne Bousquet-Cassagne geheiratet. Die Zeremonie wurde für ihre Hochzeitsdoku von Sky-Kameras begleitet.
Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Verlobter Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben am Samstagnachmittag in Saint-Tropez geheiratet. Um 17:18 Uhr betraten die beiden laut "Bild"-Zeitung im identischen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte das Rathaus der südfranzösischen Stadt. Kameraleute des Bezahlsenders Sky begleiteten das Paar, das dort in der Dokumentation "Ralf und Étienne - Wir sagen Ja" zu sehen ist.