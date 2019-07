9 Was liest man da? Antworten finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: mauritius images/Fahroni

Jetzt bloß keinen Fehler machen, und das falsche Buch einpacken. Unsere Kulturredaktion sagt Ihnen, was in den Koffer gehört.

Stuttgart - Alle reden über das Klima, wir auch. Lesestoff ist besser als Kerosin, und emissionsfreier als im Billigflieger der Vorstellungskraft kommt man nicht durch die Welt. Unsere Kulturredaktion hat da ein paar vorteilhafte Angebote zu machen: Mit Francesca Melandri nach Italien – es lohnt sich, denn je merkwürdiger sich die politischen Verhältnisse in Rom entwickeln, desto heller leuchtet die Literatur. Oder mit Fontanes „Jenny Treibel“ nach Preußen, mit Daniel Kehlmanns „Tyll“ in den Dreißigjährigen Krieg. Und wie wäre ein Abstecher in die Geschichte des deutschen Rap oder eine Geisterbahnfahrt in die Zukunft – zum Sound von Sybille Bergs „GRM“?

Endstation Fantasie

Gute Bücher haben die erfreuliche Eigenschaft, je weiter sie uns entrücken, desto näher kommen wir uns selbst. Klicken Sie sich durch unserer Bildergalerie. Gute Reise! Sollten Sie darüber hinaus das Bedürfnis auf literarischen Austausch haben, finden Sie in unserer Facebook-Gruppe „Lesen und lesen lassen“ weitere Anregungen und ein Forum für Diskussionen.