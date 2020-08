1 Thees Uhlmann tritt am 1. September auf der Freilichtbühne Killesberg auf. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Für 500 sitzende Gäste wird die Freilichtbühne Killesberg an sechs Abenden bespielt: Die Veranstalter werten dies als „Signal, das der Konzertbranche Hoffnung gibt“. Der Auftritt von Thees Uhlmann ist fast ausverkauft.

Stuttgart - Für Andreas Kroll, den Geschäftsführer von in.Stuttgart, ist es „ein wichtiges und positives Signal, das der Konzertbranche neue Hoffnung gibt“. Die Saison 2020 auf der Freilichtbühne Killesberg ist doch nicht abgehakt. Vom 29. August bis zum 9. September wird es sechs Konzerte im Freien geben – für jeweils 500 Gäste, die zu zwei oder zu viert auf Stühlen im Innenraum oder auf den Rängen weit auseinander sitzen. „In Abstimmung mit den Behörden haben wir ein Corona-konformes Eventkonzept entwickelt“, teilen die Veranstalter mit. Jetzt kommen Künstlerinnen und Künstler zum Zug, die nicht vor Frontscheiben spielen wollen und deshalb bei Anfragen für Autokinokonzerten abgesagt haben.

Thees Uhlman ist fast ausverkauft

Fast ausverkauft ist bereits der Auftritt des früheren „Tomte“-Sängers Thees Uhlmann und dem „Danke für die Angst“-Trio am Dienstag, 1. September. Wer dabei sein will, muss sich also sputen. Eröffnet wird der Open-Air-Sommer in Höhenpark Killesberg am Samstag, 29. August, mit dem Orchester der Kultur, das unter dem Motto „One World Summer“ spielt. Dieses Symphonieorchester vereint Sänger und Instrumente aus aller Welt.

Die Sängerin Annett Louisan stellt am Donnerstag, 3. September, ihr neues Album „Kitsch“ vor. Am Freitag, 4. September, präsentiert der Junge Chor Stuttgart sein breites Repertoire: „Hurra! Wir singen noch!“ Comedian Willy Astor kommt am Samstag, 5. September, mit seinem Programm „Der Jäger des verlorenen Satzes“ zu den Sommerkonzerten. Am Mittwoch, 9. September, folgt Popsänger Vona. Konzertbeginn ist meist um 19.30 Uhr (beim Orchester der Kultur und bei Astor um 19 Uhr). Es gibt keine Abendkasse.