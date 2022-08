1 Mehr Sommer geht nicht: Königin Letizia strahlt in ihrem stylischen Off-Shoulder-Kleid von Charo Ruiz Ibiza. Foto: imago images/PPE

Es gibt wohl kaum eine Farbe, die Königin Letizia von Spanien nicht tragen kann. Mit ihrem Off-Shoulder-Kleid in Apricot setzt sie ihre Sommerbräune perfekt in Szene.















Königin Letizia von Spanien (49) weiß ihrem sommerlichen Teint gekonnt in Szene zu setzen. Für einen Besuch in Palma de Mallorca wählte die Monarchin ein knöchellanges Off-Shoulder-Kleid in einem knalligen Apricot-Ton, das ihre Haut optisch noch brauner wirken ließ. Grüne Kakteen-Prints und Boho-Details an den Ärmeln sowie am Rock sorgten bei der Sommerrobe von Charo Ruiz Ibiza für das gewisse Etwas. Das Kleid ist für 439 Euro erhältlich, online jedoch bereits ausverkauft.

Auch der Espadrilles-Trend scheint es Letizia angetan zu haben. Schon bei ihren letzten Terminen setzte die Monarchin vermehrt auf die beliebten Sommerschuhe. Dieses Mal kam ein apricot-farbenes Modell zum Einsatz, passend zu ihrem Maxikleid.

Goldener Schmuck und natürliches Make-up

Ihre goldenen Hängeohrringe kamen durch ihren eleganten Dutt besonders gut zur Geltung. Ihre Augen betonte Letizia mit dunkelbraunem Eyeliner und schwarzer Mascara. Ein Lipgloss in einem sanften Rosa sorgte für zusätzlichen Glow.