Sommerinterview: CDU-Fraktionschef Hagel fordert mehr Anstrengung beim Bürokratieabbau

Wenn es nach Manuel Hagel, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stuttgarter Landtag geht, dann knüpft die grün-schwarze Koalition nach der Sommerpause unbeeindruckt von dem heraufziehenden Bundestagswahlkampf und den langen Schatten, die die Landtagswahl 2026 zu werfen beginnt, genau dort an, wo sie vor den Ferien aufgehört hat: beim Bürokratieabbau. Da ist aus seiner Sicht noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Im Sommergespräch mit unserer Redaktion stellt Hagel sich an diesem Punkt ganz auf die Seite der acht Verbände in der von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ins Leben gerufenen Entlastungsallianz. Die haben nach dem Mitte Juli vorgestellten zweiten Entlastungspaket ihre Unzufriedenheit signalisiert und schnell größere Anstrengungen gefordert.