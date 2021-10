(wue/spot) , 07.10.2021 - 19:08 Uhr , aktualisiert am 07.10.2021 - 19:08 Uhr

1 Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn in "Das Sommerhaus der Stars". Foto: RTL

Der Reality-Star und "Sommerhaus"-Teilnehmer Mike Cees-Monballijn hat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Er befindet sich in "psychologischer Behandlung".















Nach Hasskommentaren in den sozialen Medien hat der "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat Mike Cees-Monballijn (33) einen Nervenzusammenbruch erlitten. Das hat der Reality-Star, der zusammen mit seiner Frau Michelle Monballijn (42) in der Show zu sehen ist, der "Bild"-Zeitung erzählt.

"Ich bin heute Morgen zusammengebrochen. Ich habe keine Kraft mehr und bin wie gelähmt", erklärt Cees-Monballijn. Und weiter: "Der Druck und die Anfeindungen nach der Ausstrahlung des Sommerhauses machen mich gerade krank, ich bin auch in psychologischer Behandlung." Es gehe ihm "den Umständen entsprechend".

Das Paar möchte sich nun demnach einige Tage von Social Media fernhalten. "Facebook, Instagram, YouTube und Twitter habe ich bereits aufgegeben", erklärt der 33-Jährige. Alles sei "gerade echt zu viel auf einmal". Seine Frau Michelle habe ihm zudem empfohlen, eine Klinik aufzusuchen.

"Sommerhaus"-Star schaltet Anwalt ein

In den sozialen Medien schlug dem 33-Jährigen viel Kritik dafür entgegen, wie er seine Frau in der Sendung behandelt hat - unter anderem auch nachdem er von ihr gefordert hatte, dass sie sich von Mola Adebisi (48) fernhalte, der ebenfalls an der Show teilnimmt. Der Moderator und die Schauspielerin hatten vor rund 15 Jahren eine Liaison.

Laut des Berichts habe Cees-Monballijn einen Anwalt eingeschaltet, um gegen Hasskommentare vorzugehen. RTL berichtet, dass er sogar Morddrohungen erhalten habe. Im Gespräch mit dem Sender haben Cees-Monballijn und seine Frau darüber gesprochen. Sie stellt zudem klar, dass er kein "Täter" und sie kein "Opfer" sei. "Cyber-Mobbing muss man ernst nehmen, weil man nie weiß, wer dahinter steckt, hinter diesen Accounts. Deswegen gehen wir da auch sehr massiv gegen vor", erklärt der Reality-Star.

"Das Sommerhaus der Stars" läuft derzeit bei RTL und TVNow. Die kommende Folge im TV wird am heutigen 7. Oktober ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.