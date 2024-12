Sommerhaus-Fluch? : Trennung bei Umut Tekin und Emma Fernlund

Ist es der berühmt-berüchtigte "Sommerhaus"-Fluch oder doch nur das Resultat einer seit Längerem toxischen Beziehung? Auf Instagram hat der diesjährige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Umut Tekin (27) mit scharfen Worten die Trennung von seiner Partnerin Emma Fernlund (23) bekannt gegeben. Auch sie reagierte mittlerweile mittels des sozialen Netzwerks.

Umut Tekin gibt Trennung per Instagram-Story bekannt

"Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Scheiße gefangen und finde keinen Ausweg mehr", schrieb Tekin RTL zufolge am Sonntag (15. Dezember) in einer Instagram-Story seines auf privat eingestellten Profils. Weiter gibt er bekannt, sich "vorerst" aus dem sozialen Netzwerk zurückziehen zu wollen, da es ihm "gesundheitlich und psychisch nicht gut" ginge.

Lesen Sie auch

Ex-Partnerin Fernlund hat ihrerseits auf Instagram reagiert. "Ey Leute, Alter. Ich bin gerade einfach maximal schockiert. Ich habe die Story von Umut gesehen. Ich war gerade im Club feiern und ich habe nichts gemacht. Ich war die ganze Zeit mit meiner Freundin. Sie kann es bezeugen. Soll ein Mann kommen und sagen, er hatte was mit mir: Gibt es nicht!", schildert sie in einer Story auf ihrem auf privat gestellten Profil.

Schon drei "Das Sommerhaus der Stars"-Trennungen nach Staffel neun

Darauf scheint Tekin wiederum reagiert zu haben. "Jetzt versucht man natürlich den Spieß umzudrehen, aber hat ja auch sonst lange in der Beziehung geklappt. Ich würde lieber an deiner Stelle aufpassen, was du sagst, Emma, und am besten bei der Wahrheit bleiben", schreibt er. Das klingt eindeutig nach einem finalen Schlussstrich.

Tekin und Fernlund sind damit bereits das dritte Paar der diesjährigen, neunten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars", dessen Liebe vorbei ist. Zuvor gaben die Kandidaten Sarah Kern (56) und Tobias Pankow sowie die einstige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Tessa Bergmeier (35) und Jakob Morgenstern die Trennung bekannt.

Im "Sommerhaus der Stars" standen Fernlund und Tekin 2024 oftmals im Mittelpunkt von Konflikten. Tekin geriet etwa mit Rafi Rachek (34) aneinander, während Fernlund bei und nach vielen Spielen hart und laut mit ihrem damaligen Partner ins Gericht ging. Zusammengekommen war das Paar nach der Teilnahme an "Temptation Island VIP", wo Fernlund als Verführerin aufgetreten war.