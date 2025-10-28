Nach dem Streit zwischen Sarah Joelle und Ersin überschattet diesmal der Zoff von Edda und Micha alles im "Sommerhaus der Stars". Doch dann zeigt ein bisheriges Paar sein hässlichstes Gesicht.

Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin (37) zogen in der letzten Folge alle Mitbewohner im "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) in ihren Streit hinein. Die waren zwar peinlich berührt bis genervt, verschonten das Zoff-Paar aber im Stimmungsbild. Das kann Jochen Horst (64) nicht verstehen. Er wirbt um Stimmen gegen Ersin und Sarah Joelle. Natürlich auch, um von sich abzulenken. Er und seine Gattin Tina (52) stehen nach dem Stimmungsbild schließlich einmal mehr mit dem Rücken zur Wand.

Jochen zählt jedenfalls in offener Runde Ersin für sein angeblich problematisches Frauenbild an. Jennifer Degenhart (27) stimmt dem Schauspieler in der Sache zu. Ersin habe sie fragwürdig behandelt. Als Kollateralschaden der Debatte zwischen Jochen und Ersin streitet sich nun Jennifer mit ihrem Partner Marvin Kleinen (30). Es geht um die Frage, warum er "seine Frau" nicht verteidigt habe. Auch kein hypermodernes Frauenbild.

Jochen selbst glänzt ebenfalls nicht gerade als Gleichstellungsbeauftragter. Anstatt mit Sarah Joelle auf Augenhöhe zu diskutieren, formt er mit den Fingern einen Schnabel und ruft "Bababababa" vor sich hin. Ersin beweist derweil, dass er generell kein positives Menschenbild besitzt. Er beschimpft Jochen als "dreckige, räudige Pest".

"Ich bin noch heute Single": Eskalation bei Edda und Micha

Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) brauchen hingegen keinen Anstoß von außen, um sich zu streiten. Nachdem es bei ihnen zuletzt besser lief, verfallen sie jetzt wieder in den Zersetzungsmodus. Den Durchlauferhitzer bildet ein Spiel. Die Paare müssen Stäbe auf Brettern halten, die sie mit Seilzügen in der Horizontale halten müssen, während sie auf Balken balancieren. Es geht also um Geschick und Balance. Micha schneidet als selbsternannter "Grobmotoriker" schlecht ab. Dass ihm Edda deshalb unter anderem "bist du dumm?" entgegenschreit, wurmt ihn. Schließlich kann er nichts dafür.

Das Spiel gewinnen übrigens Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30). Doch der Streit zwischen Edda und Micha überschattet alles. Micha droht mal wieder mit Trennung: "Ich bin noch heute Single".

Tommy Pedroni (30) gießt einmal mehr Öl ins Feuer. Er will von Micha und Edda wissen, wie sie unabhängig voneinander ihre Beziehung bewerten. Auf einer Skala von 0 bis 100. Micha vergibt 80 bis 85 Punkte. Edda nur 70. Das gibt Micha den Rest. "Du bist beschämend", ruft er seiner Noch-Partnerin entgegen.

"Sommerhaus der Stars": Schrei nach Liebe von Micha

Micha packt seinen Koffer und verlässt den Garten. Doch anstatt nach rechts in Richtung Straße zu marschieren, läuft er nach links, in den Interviewraum. Sein theatralischer Abgang war also eher ein verzweifelter Schrei nach Liebe. Und der wird erhört. Edda betritt den Raum. Sie umarmt ihn und betont, ihn zu lieben.

Im nächsten Spiel müssen die Paare aus 50 Buchstaben möglichst viele Worte bilden. Wer die wenigsten Buchstaben übrig hat, gewinnt. Erlaubt sind nur Substantive, was die grammatikalisch wenig versierten Stars vor Probleme stellt ("Tiere sind doch keine Nomen").

Die frisch versöhnten Edda und Micha schaffen es als einziges Paar, keine Buchstaben übrigzulassen. Sarah Joelle und Ersin, die sich unter Jochens Angriffen neu angenähert haben, erleiden einen Rückfall. Sie zerfetzen sich im Spiel gegenseitig, bis sich herausstellt, dass Sarah die Regeln falsch verstanden hat. Sie ging davon aus, dass es darum geht, möglichst viele Worte zu bilden. Die Sängerin vergräbt sich im Bett. Wenigstens nimmt sie die Schuld am Versagen komplett auf sich, keine Selbstverständlichkeit im "Sommerhaus".

Tommy droht Tara im "Sommerhaus der Stars"

Am Ende steht die nächste Nominierung an. Paulina Ljubas (28) und Tommy durften bekanntlich in den Spielen nicht antreten, um sich zu schützen. Das in den Spielen bisher mit Abstand stärkste Paar ist erstmals in Gefahr. Da liegen die Nerven blank.

Bisher stichelten Tommy und Paulina nur aus dem Hintergrund, siehe die Causa Micha. Doch als sie erfahren, dass ihre mutmaßliche Verbündete Tara sie wählen würde, rasten sie völlig aus. Tommy droht Tara deutlich damit, ihrem Dennis etwas über sie zu verraten, was ihn zur Trennung treiben würde. Tara gibt sich gegenüber Tommy zunächst stark, im Gespräch mit Dennis zerfließt sie aber in Tränen ob der perfiden Drohung.

Das Scherbengericht selbst verschiebt RTL in die nächste Sendung. Aus Gründen der Spannungsmaximierung oder weil die Folge so vollgepackt war mit Dramen, das lässt sich nicht sagen.