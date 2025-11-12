Nach dem überraschenden Aus von Tommy und Paulina stehen ihre "Schoßhündchen" Edda und Micha im "Sommerhaus der Stars" im Fokus. Ihre Rivalität mit Luise und Pascal zieht sich durch die vorletzte Folge von Staffel zehn. Wer muss vor dem Finale gehen?

Nach dem überraschenden Aus von Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) werden die Karten im "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) neu gemischt. Es geht nicht nur um das in den (meisten) Spielen stärkste Paar, sondern auch die Spinnen im Netz der Allianz der Jungen. Paulina und Tommy verschwinden zum Start der neunten und vorletzten Folge grußlos. Nur bei ihren "Schoßhündchen" (so der Konsens im Haus) Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) verabschieden sie sich.

Den anderen Paaren schmeckt das nicht, vor allem Luise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28) sind empört über den unsportlichen Abgang. Schließlich haben Edda und Micha auch einmal mit dem Gedanken gespielt, Tommy und Paulina zu nominieren. Das bestreitet vor allem Micha energisch bis beleidigend.

Edda "bluten die Ohren"

Wachsen Micha und Edda unter dem Druck der Konkurrenten nun endlich zusammen? Von wegen. Das Pärchen streitet über die Frage, ob Edda raus in den Garten kommen soll, um Pascal zur Rede zu stellen, oder ob Micha ihn ins Wohnzimmer zitieren soll. Als es dann irgendwie doch zum Streitgespräch zwischen den Paaren kommt, wird Edda laut. Ihr "bluten die Ohren" von dem ständigen Gelaber von Luise und Pascal.

Im Safety-Spiel könnten sich Edda und Micha zusammenraufen. Die Stars müssen ein übergroßes Kreuzworträtsel lösen, das in großer Höhe in einem vertikal hängenden Netz angebracht ist. Die Buchstaben müssen erklettert werden. Edda zittert vor Höhenangst. Doch anstatt seine Freundin zu unterstützen, ärgert Micha sie. Auf Kosten ihres gemeinsamen Erfolges.

Dennoch schneiden Edda und Micha gut ab. Gemeinsam mit Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) haben sie die meisten Worte richtig im Netz platziert. Doch Stefanie und Silva waren dabei schneller, sie sind damit safe.

"Schlimmster Tag im Leben" von Edda

Bei der Nominierungsrunde kommt es wieder zum Duell zwischen Edda/Micha und Luise/Pascal. Letztere bekommen die meisten Stimmen gegen sich. Schließlich sind die beiden "Köln 50667"-Stars als letztes Paar eingezogen und darum frischer als die Teilnehmer der ersten Stunde.

Es geht wie es kommen muss: Die beiden Paare, deren Rivalität die ganze Folge prägt, müssen in eine Exit-Challenge. Für Edda ist der "schlimmste Tag im Leben" perfekt. Erst an der Safety gekratzt, nun vor dem Rauswurf. Am liebsten würde sie kampflos aufgeben. Hier ist sie sich ausnahmsweise mit Micha einig.

Bevor die Streithähne und -Hühner ins Duell gehen, eskaliert ihr Konflikt verbal. Micha beschimpft Luise mehrfach mit einem Wort, das die Produktion mit einem Katzenlaut übertönt. Pascal geht auf seinen Feind los, die Männer müssen getrennt werden.

Dann geht es in den Ring. Die Paare müssen sich Würfel mit Holzlatten übergeben, die die Männer vorne, die Frauen hinten umgeschnallt haben. Pascal und Luise gehen in Führung, lassen aber als erste einen Würfel fallen. Den Fehler können sie nicht mehr gut machen. Die Nachzügler sind raus.

Im Haus liegen derweil die Nerven blank. Marvin Kleinen (30) tankt so viel Alkohol, dass er am helllichten Tag erst ins Bett geht und dann die Kloschüssel umarmt. Sarah Joelle Jahnel (36) wärmt den Streit mit ihrem Partner Ersin (37) wieder auf. Sie fragt sich, ob sie mit ihm ihre "besten Jahre verschwendet". In der nächsten Woche steht das Finale an, dann hat sie zumindest ihre Zeit im "Sommerhaus" hinter sich.