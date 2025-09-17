Sommerhaus der Stars: Neue Regel und veränderte Location bei Jubiläumsstaffel

"Das Sommerhaus der Stars" geht in Staffel 10. Zum Jubiläum spendiert RTL eine Extra-Gewinnsumme, die aber gleich buchstäblich in Rauch aufgeht. Ansonsten droht ein Generationenkonflikt, Hanka Rackwitz schockt die Mitbewohner und das erste Paar zersetzt sich.
"Das Sommerhaus der Stars" startete am Dienstagabend bei RTL (auch bei RTL+) wegen Stefan Raabs Vorgeschmack auf seine neue Show 15 Minuten später als ursprünglich geplant. Dann aber ging es auch in der zehnten Staffel gleich wie gewohnt hoch her.