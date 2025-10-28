Nach dem Streit zwischen Sarah Joelle und Ersin überschattet diesmal der Zoff von Edda und Micha alles im "Sommerhaus der Stars". Doch dann zeigt ein bisheriges Paar sein hässlichstes Gesicht.
Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin (37) zogen in der letzten Folge alle Mitbewohner im "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) in ihren Streit hinein. Die waren zwar peinlich berührt bis genervt, verschonten das Zoff-Paar aber im Stimmungsbild. Das kann Jochen Horst (64) nicht verstehen. Er wirbt um Stimmen gegen Ersin und Sarah Joelle. Natürlich auch, um von sich abzulenken. Er und seine Gattin Tina (52) stehen nach dem Stimmungsbild schließlich einmal mehr mit dem Rücken zur Wand.