Wenn die Deutschen am Ende der Sommerferien ihre Koffer auspacken, den Sand aus den Schuhen schütteln und das mitgebrachte ligurische Olivenöl oder den Wein aus dem Burgund im Keller verstauen, dann ist Zeit für ein besonderes Stück Trash-TV: Das „Sommerhaus der Stars“, das 2023 in die achte Runde geht.

Am Montag hat RTL mitgeteilt, welche mehr oder minder bekannte Paare in diesem Jahr einziehen, um am Ende mit 50.000 Euro nach Hause zu gehen.

Eric und Edith Stehfest Foto: RTL

Eric und Edith Stehfest: Eric Stehfest begann als Schauspieler, stand auf der Bühne des Berliner Maxim-Gorki-Theaters und hatte Rollen in den Seifenopern „Unter uns“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Zuletzt tingelte er aber vermehrt durch Reality-TV-Formate, war im „Dschungelcamp“ und trat bei den „Ninja Warriors“ an. Seit 2015 ist er mit der Sängerin Edith Stehfest verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Claudia Obert und Max Suhr Foto: RTL

Claudia Obert und Max Suhr: Die Unternehmerin aus dem Breisgau machte ihr Vermögen mit Schmuck und Klamotten. Dann entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs Reality-TV, kochte im perfekten Promi-Dinner und zog in den Big-Brother-Container. Seit etwa einem Jahr ist sie mit dem 37 Jahre jüngeren Webdesigner Max Suhr zusammen.

Tim Toupet und Carina Crone Foto: RTL

Tim Toupet und Carina Crone: Der „singende Friseur“ macht als Partysänger Stimmung am Ballermann auf Mallorca. Sein größter Hit: „Ich bin ein Döner“. In der gleichen Branche ist seine Freundin Carina Crone.

Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz Foto: RTL

Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz: In den Reality-TV-Reigen kam Maurice Dziwak über das Format „Love Island“. In „Are You The One - Reality Stars in Love“ fand er die Liebe in Form seiner Freundin Ricarda „Ricky“ Raatz.

Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu Foto: RTL

Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu: Nirgends wechseln Beziehungen schneller als im Reality-TV-Geschäft. Petrovic und Nwattu lernten sich 2022 bei „Temptation Island V.I.P.“ kennen. „Aleks“ kam mit einer Freundin in das Format – und ging mit Vanessa wieder raus.

Walentina Doronina und Can Kaplan Foto: RTL

Walentina Doronina und Can Kaplan: Die Influencerin Walentina Doronina kennt man vielleicht aus der zehnten „Promi Big Brother“-Staffel. Doronina ist mit Can Kaplan verlobt – den Antrag machte er ihr vergangenes Jahr vor laufender Kamera.

Justine Dippl und Arben Zekic Foto: RTL

Justine Dippl und Arben Zekic: Die Stylistin Justine Dippl wurde vor allem durch ihre Kurzzeit-Ehe mit dem „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidaten und Dschungelkönig Joey Heindle bekannt. Jetzt zieht sie mit ihrem neuen Partner Arben Zekic ins „Sommerhaus der Stars“.

Pia Tillmann und Zico Banach Foto: RTL

Pia Tillmann und Zico Banach: Von der Welt der Soaps ist es nur ein kleiner Schritt ins Reality-TV – Pia Tillmann kennt man aus „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“. Zico Banach buhlte einst um die Gunst der „Bachelorette“, auch bei „Bachelor in Paradise“ war er auf der Suche nach der Liebe.

Die acht Paare stehen fest, nun beginnen die Dreharbeiten. Wann die achte Staffel startet? Ein genaues Ausstrahlungsdatum steht laut RTL noch nicht fest, doch die achte „Sommerhaus“-Staffel soll im Spätsommer starten. Im vergangenen Jahr begann das Format Anfang September.