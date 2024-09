Sommerhaus der Stars 2024: Wer ist raus? (Folge 2)

Nach dem Stimmungsbild in der ersten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" stehen Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sowie Tessa Bergmeier (35) und ihr Freund Jakob (39) mit dem Rücken zur Wand. Beide Paare vereinten jeweils drei Negativvoten auf sich. Tessa versucht in Episode zwei (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL und eine Woche vorher auf RTL+) den Befreiungsschlag, indem sie eine Allianz mit Sam und Rafi eingehen will. Dass sie und Jakob selbst gegen die beiden Männer gestimmt haben, leugnet sie weiter. Rafi und Sam gehen auf Tessas Angebot an, wenn auch eher zum Schein. Beide nehmen der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Kandidatin ihre Tränen nicht ab.

Der Kampf um die Sicherung vor einer Rauswahl geht dann auf dem Spielfeld weiter. Mit "Tischlein deck dich" steht ein "Sommerhaus"-Klassiker an. Die Promipaare müssen Quizfragen beantworten, sonst müssen sie fragwürdige Spezialitäten essen. Ausspucken ist verboten, was Sarah Kern (55) schnell zum Verhängnis wird. "Ich trenne mich, wenn du kotzt" droht Rafi seinem Sam. Mit Erfolg, das Essen bleibt drin.

Lesen Sie auch

Beim Quiz entstehen einmal mehr schöne Stilblüten: Rafi antwortet auf die Frage nach der Wissenschaft von Vögeln mit "Sexualität" statt Ornithologie. Alessia Herrens (22) Gatte Can (29) biegt auf der Suche nach der Mehrzahl von Kirmes völlig falsch ab und antwortet mit dem Buchstaben "E". Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57) schneiden am besten ab und sind vor einer Nominierung sicher.

Wer musste das Sommerhaus der Stars in Folge 2 verlassen?

Nach zwei Folgen musste noch niemand die Show verlassen. Auch in der zweiten Sendung musste niemand gehen.

Das Sommerhaus der Stars: Wie funktioniert die Show?

Im Sommerhaus der Stars treten acht mehr oder weniger prominente Paare gegeneinander an - und müssen sich Show für Show in Spielen beweisen. Untergebracht sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Bauernhaus - wahrlich keine Luxusherberge. Knatsch, Drama und tiefe Einblicke in das Beziehungsleben der Pärchen sind programmiert. Und die Zuschauer bekommen alles mit: denn die Kameras laufen rund um die Uhr.

Die Promipaare müssen sich mit den speziellen Gegebenheiten und den Mitbewohnern arrangieren. In jeder Show kämpfen sie darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näherzukommen. Doch nur ein Promipaar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen.

Sommerhaus der Stars 2024: Welche Paare sind dabei?

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

TV-Sternchen Alessia Herren (23) und Can (28)

Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (38)

Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (39)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Wann läuft „Das Sommerhaus der Stars” - alle Sendetermine

Folge 1: Dienstag, 17. September 2024 um 20.15 Uhr im TV (10. September auf RTL+)

Folge 2: Dienstag, 24. September 2024 um 20.15 Uhr im TV (17. September auf RTL+)

Folge 3: Dienstag, 1. Oktober 2024 um 20.15 Uhr im TV (24. September auf RTL+)

Folge 4: Dienstag, 8. Oktober 2024 um 20.15 Uhr im TV (1. Oktober auf RTL+)

Folge 5: Dienstag, 15. Oktober 2024 um 20.15 Uhr im TV (8. Oktober auf RTL+)

Folge 6: Dienstag, 22. Oktober 2024 um 20.15 Uhr im TV (15. Oktober auf RTL+)

Folge 7: Dienstag, 29. Oktober 2024 um 20:15 Uhr im TV (22. Oktober auf RTL+)

Folge 8: Dienstag, 5. November 2024 um 20.15 Uhr im TV (29. Oktober auf RTL+)

Folge 9: Dienstag, 12. November 2024 um 20.15 Uhr im TV (5. November auf RTL+)

Folge 10: Dienstag, 19. November 2024 um 20.15 Uhr im TV (12. November auf RTL+)

Folge 11: Dienstag, 26. November 2024 um 20.15 Uhr im TV (19. November auf RTL+)

Das Sommerhaus der Stars: Diese Pärchen haben die Show schon gewonnen

Serkan Yavuz und Samira Klampfl (Staffel 8)

Patrick Romer und Antonia Hemmer (Staffel 7)

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt (Staffel 6)

Caro und Andreas Robens (Staffel 5)

Elena Miras und Mike Heiter (Staffel 4)

Uwe und Iris Abel (Staffel 3)

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt (Staffel 2)

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan (Staffel 1)

Erste Paare zerfleischen sich

Im Spiel gehen sich die Paare schon an die Gurgel, die Zerfleischung geht im Haus weiter. "Warum bist du so frech?", fragt Can seine Alessia. Umut Tekin (27) versucht sich mit seiner hohen "emotionalen Intelligenz" als Paartherapeut. Er wirbt bei Can um Verständnis für Alessia. Männer und Frauen seien halt unterschiedlich, die Hormone und so.

Doch auch bei Umut und seiner Emma Fernlund (23) kriselt es. "Ich mache alles falsch", murmelt Umut unter Tränen auf der Toilette. Nun nimmt Alessia Emma zur Seite und spielt die Therapeutin.

Sarah Kern beendet derweil das Interview mit ihrem Tobias Pankow (39), da sie sich von ihm bevormundet fühlt. "Bei dir gibt es nur your way or the highway", klagt der. SPOILER: Wie wir mittlerweile wissen, hat Tobias den Highway gewählt. Das Paar fiel schließlich dem notorischen "Sommerhaus"-Fluch zum Opfer.

Im zweiten Spiel verhält sich Tobias erneut paternalistisch gegenüber Sarah, sie bricht irgendwann ab. Die Stars müssen in großer Höhe von einem Hindernis zum nächsten hangeln und dabei Fragen beantworten. Gloria Glumac (32) und Freund Michael (33) sichern sich das Ticket in die nächste Folge.

Veganer als Sündenbock

Bei der Nominierung ist die Lage so eindeutig wie noch nie in der "Sommerhaus"-Geschichte. Sind in der Gesamtgesellschaft gerade die Grünen für viele Menschen der Sündenbock für alle scheinbaren Fehlentwicklungen, ist es im Sommerhaus das Veganerpaar Tessa und Jakob.

"Mir geht euer veganes Leben auf den Sack" sagt Alessia, die vorher noch Tessa nach dem Unterschied zwischen vegetarisch und vegan gefragt hat. Die antwortete ausnahmsweise nicht moralisierend, sondern warb damit, dass es für alle tierischen Produkte gute Alternativen gebe.

Sogar Sarah Kern wählt trotz Sympathie mit deren Einstellung das Veganerpaar. Auch die Tessa eigentlich wohlgesinnte Theresia stimmt wegen der "Disbalance" im Haus gegen ihre "GNTM"-Leidensgenossin. Umut schickt sogar seine Feinde Sam und Rafi eine Runde weiter, weil er sie auf dem Spielfeld schlagen will.

"Hobbymörder" und Messerattacke?

Alle Stimmen gehen also an Tessa und Jakob. Doch die dürfen auch noch wählen. Tessa stimmt natürlich gegen Sarah und ihren "Hobbymörder"-Freund, den passionierten Jäger Tobias. Mit dem Mic Drop "Vegan ist Liebe" verabschiedet sie sich. Doch man ahnt, was passiert: Wegen dieser einen Stimme müssen Sarah und Tobias in eine Exit-Challenge gegen die veganen "Aktivisten" (Tobias über Tessa und Jakob).

Aber das war noch nicht die finale Wendung. Zum Schluss eskaliert der Konflikt zwischen den "Feinden" Umut/Emma und Rafi/Sam völlig. Umut versucht mit seiner "Therapeutenstimme" (Sam) Theresia und Stefan gegen die Rivalen aufzustacheln. Sam belauscht die Verschwörung und stürmt ins Zimmer. Da er gerade eine Orange geschält hat, hält er dabei ein Messer in der Hand. Emma dreht diesen Zufall so hin, als ob Sam sie mit dem Messer bedroht hätte. "So lange ich hier bin, wird das eure Hölle sein", droht Umut.