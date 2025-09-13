Sommergespräche Leonberg: Grüne: Beim Krankenhaus geht es nur mit Druck

Der Leonberger Fraktionsspitze mit Bernd Murschel und Birgit Widmaier geht es bei der Stadtentwicklung viel zu langsam voran. Zum amtierenden OB haben sie eine dezidierte Meinung.
Nein, so richtig schön ist der Vorplatz des Leonberger Rathauses wirklich nicht. Da wundert es nicht, dass die Leonberger Grünen ihr Sommergespräch unter das Motto „Mehr Grün fürs Rathaus“ stellen. Wobei der Fraktionsvorsitzende Bernd Murschel und seine Stellvertreterin Birgit Widmaier dieses Leitmotiv nicht nur auf den Vorplatz beziehen.