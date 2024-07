Sommerfestival der Kulturen in Stuttgart: Weltmusik im Zeichen der Begegnung

1 Der Marktplatz wird beim Sommerfestival der Kulturen auch in diesem Jahr wieder voll werden. Foto: Forum der Kulturen /Forum der Kulturen

Am Freitag, 19. Juli, beginnt das sechstägige Sommerfestival der Kulturen auf dem Stuttgarter Marktplatz. Das traditionsreiche Weltmusik-Festival muss einerseits seinen Rhythmus wegen der Fußball-EM ändern – und profitiert andererseits von ihr.











Nach der Fußball-Europameisterschaft ist vor den Festivals – wobei die Stuttgarter Fanzonen in diesem Jahr auch den Ablauf der 21. Ausgabe des Sommerfestivals der Kulturen beeinflussen. Das Weltmusik-Festival bei freiem Eintritt fand in den vergangenen Jahren immer von Dienstag bis Sonntag auf einer großen Bühne auf dem Stuttgarter Marktplatz statt. In diesem Jahr allerdings wird dort bis Mittwoch, 17. Juli, eine der vier Fußball-Fanzonen abgebaut. Erst am Mittwochabend kann deshalb das Forum der Kulturen damit beginnen, sein Festival aufzubauen – das in diesem Jahr am Freitag, 19. Juli, beginnt und bis Mittwoch, 24. Juli, dauert. „Unser Aufbau wird mit heißer Nadel gestrickt“, sagt Rolf Graser, der Geschäftsführer des veranstaltenden Forums der Kulturen. Deshalb habe man in Erwägung gezogen, das Sommerfestival nach hinten zu verschieben. Aber das ging wegen des Christopher Street Days am 27. Juli nicht – und danach beginnen die Sommerferien.