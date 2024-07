Sommerfestival der Kulturen in Stuttgart: Die fremde Sprache als Einladung zur Imagination

Sommerfestival der Kulturen in Stuttgart

1 Emotional engagiert: Nguyen Anh Minh von der Band Saigon Soul Revival Foto: Lg/F. Iannone

Vietnamesische Emotionalität trifft spanischsprachige Punk-Attitüde: Die Bands Saigon Soul Revival und Ketekalles haben beim Sommerfestival der Kulturen auf dem Marktplatz gespielt. An diesem Mittwoch endet das Weltmusik-Fest mit Afrobeat und Balkan-Brass.











Auch Richtung Vietnam gibt es Migration: Viele Philippiner suchen dort ihr Glück, manche Koreaner suchen Abwechslung, und vor sieben Jahren verdingte sich ein zypriotischer Bassist in Ho Chi Minh City als Gastgeber einer Jam-Session. So fand sich rund um Gabriel Kaouros die Band Saigon Soul Revival, die angetreten ist, westlich beeinflusste südvietnamesische Popmusik wiederzubeleben, die bis 1975 in Saigon beliebt, aber nach dem Vietnamkrieg nicht mehr opportun war.