Um mediterranes Lebensgefühl zu genießen, muss sich am zweiten Juliwochenende niemand für mehrere Stunden in ein Flugzeug gen Süden setzen. Stattdessen reicht eine kurze Anreise ins Zentrum von Stuttgart-Vaihingen. Dort findet auf dem Schwabenplatz in lieb gewordener Tradition das griechische Sommerfest statt.

Was 2017 mit einer Idee des Vorstands der Griechischen Schule in Stuttgart-Vaihingen begann, wird von Bezirksvorsteher Kai Jehle-Mungenast zwischenzeitlich als „Kultveranstaltung“ im Stadtteil gefeiert.

Und zu feiern hatten sowohl Veranstalter als auch die Gäste in den vergangenen sechs Jahren einiges. Die Verantwortlichen der Griechischen Schule in Stuttgart-Vaihingen und die Mitorganisatoren des Einkaufcenters Schwabengalerie freuen sich über stetig wachsende Besucherzahlen, die ordentlich Appetit auf Souvlakispieße, vegetarische Spanakopita, belgische Pommes, Tzatziki und traditionelle Torten und Süßspeisen wie Bougatsa haben.

Lesen Sie auch

Reise durch die Ägäis auf dem Sommerfest

Eine Fortsetzung des Griechischen Sommerfestes gibt es daher freilich auch in diesem Jahr. Von Freitag, 7. Juli bis Sonntag, 9. Juli, wird der Schwabenplatz blau-weiß geschmückt sein und die Gäste können unter freiem – hoffentlich ebenfalls blauem – Himmel sowie in Zelten Platz nehmen. Den einen oder die andere wird es nach dem Genuss der griechischen Spezialitäten aber nicht auf seinem Platz halten. Wenn am Freitag Petros Pantazis zu einer musikalischen Reise durch die Ägäis einlädt, darf gerne geschwoft und getanzt werden.

Musikalisch mitreißend geht es am Samstag, nach der offiziellen Eröffnung durch Bezirksvorsteher Kai Jehle-Mungenast um 15 Uhr sowie am Sonntag, nach einem griechischen Frühstück ab 11 Uhr, weiter: eine Bigband, Shows griechischer Tanzvereine aus der Region und Aufführungen der Kinder der griechischen Schule sowie eines griechischen Schattentheaters sorgen für ein mediterranes Lebensgefühl mitten in Stuttgart-Vaihingen.

Info: Das Griechische Sommerfest findet am Freitag, 7. Juli, ab18 Uhr sowie am Samstag, 8. Juli und Sonntag, 9. Juli, jeweils ab 11 Uhr auf dem Schwabenplatz in Stuttgart-Vaihingen statt. Mehr Informationen zum Fest gibt es auf der Webseite der Griechischen Schule Vaihingen.