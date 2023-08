Genusstage in Stuttgart

7 Zeitweise herrschte reges Treiben rund um die Markthalle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Als Nachfolger des legendären Sommerfests am Eckensee wurde drei Tage lang Kulinarik rund um die Markthalle geboten. Die Bilanz der Gäste fällt sehr gemischt aus – und das liegt nicht allein am wechselhaften Wetter.









Einen Unterschied machen die „Genusstage“ durchaus im Dorotheenquartier und rund um die Markthalle. Wo sonst abends um acht „die Gehsteige“ hochgeklappt werden, herrscht zum Finaltag nochmals eine Art Vollversammlung. Mit regem Betrieb am Sporerplatz wie auch auf der Süd- und Westflanke der Markthalle. Kein Vergleich aber zum Vorgängerfest, dem „Sommerfest“ an Schlossplatz und Eckensee! Vor genau 30 Jahren zur längst legendären Leichtathletik-WM aus der Taufe gehoben, hatte das Event gleich „voll durchgeschlagen“, wie das Quartett an der Ecke Stiftskirche berichtet, das den Abend bei einem „schönen Weißwein“ ausklingen lässt.