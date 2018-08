Sommerfest in Stuttgart Karibikfeeling mitten in der Stadt

Von tel 03. August 2018 - 17:39 Uhr

Bei den heißen Temperaturen geht es am Freitagmittag auf dem Sommerfest ruhiger zu. Das Sommerwetter spielt den Wirten aber dennoch in die Karten. Vielleicht kann am Wochenende mit Rekordzahlen gerechnet werden.





Stuttgart - Die Palmen, mit denen die Eckensee-Lounge dekoriert ist, sind natürlich künstlich, aber wahrscheinlich wachsen bald die ersten tropischen Pflanzen im Stuttgarter Schlossgarten. Bei diesen Temperaturen! Die Karibik rückt näher, selten war das Urlaubsfeeling auf dem Stuttgarter Sommerfest so groß wie in diesem Jahr.

Dass Mineralwasser und fruchtige Limonaden alkoholischen Drinks deshalb diesmal den Rang ablaufen, ist die einzige „Klage auf hohem Niveau“, die die Wirtin Conny Weitmann vorbringt. Der Andrang ist ungebrochen – und Neulinge wie Filomena Parrotta oder Tobias Fraude freuen sich, diesmal beim Sommerfest dabei zu sein: „Ein sehr gelungener Auftakt“, ist von beiden zu hören. Da kann das Wochenende vielleicht sogar die Rekordzahl an Besuchern vollmachen.

