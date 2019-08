4 Das Stuttgarter Sommerfest ist dieses Jahr vom 1. bis 4. August. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das Stuttgarter Sommerfest auf dem Schlossplatz und rund um den Eckensee lockt ab Donnerstag wieder die Besucher an. Welche Gastronomen mit dabei sind und wo die Musik spielt, lesen Sie hier.

Stuttgart - Das Stuttgarter Sommerfest gilt als eines der jährlichen Highlights im Festkalender der Stadt. Etwa 500 000 Menschen besuchen im Schnitt jedes Jahr das Fest, das vier Tage seine weißen Zelte in der Innenstadt auf dem Schlossplatz und rund um den Eckensee aufbaut. In diesem Jahr von Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 4. August.

Traditionell sind wieder zahlreiche Gastronomen vor Ort, die das Publikum mit Kulinarischem versorgen. Zwar verlassen immer wieder auch Hoteliers und Wirte das Sommerfest, bislang, so die Veranstalter von in.Stuttgart, habe es aber noch keine Lücken auf dem Festgelände gegeben. So auch in diesem Jahr.

Gastronomie auf dem Sommerfest

Die Besucher haben die Auswahl unter 30 Zelten mit Speisen und Getränken. Die Wirte Conny Weitmann, Holger Looß und Michael Wilhelmer sind beim Sommerfest Gastronomen der ersten Stunde. Seit 1991 bewirten sie jeweils ein Zelt auf dem Sommerfest. An Speisen sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein von Meeresfrüchten über Wildgerichte, Nudelspezialitäten und Burger dazu Weine, Champagner, Bier und Cocktails.

Öffnungszeiten

Das Sommerfest hat an allen vier Tagen von 11 Uhr an geöffnet. Am Donnerstag, 1. August, ist bis Mitternacht geöffnet. Freitag und Samstag geht es bis 2 Uhr nachts. Und am Sonntag bis 23 Uhr.

Musik

An den vier Tage treten insgesamt 25 Bands und Solokünstler auf, um die Besucher musikalisch zu unterhalten. Vier Bühnen sind über das Festgelände verteilt. Am Donnerstag beginnt das Musikprogramm an den Bühnen am Musikpavillon am Schlossplatz, an der Schlosstreppe am Eckensee sowie an der Treppe des Opernhauses um 18 Uhr. Rock’n’Roll, Funk, Popo und Salsa – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Band Akusticum an der Schlosstreppe am Schlossplatz beginnt um 19 Uhr. Musikalische geht es auch an den folgenden Festtagen weiter. Freitags, samstags und sonntags treten oftmals mehrere Bands und Künstler auf den jeweiligen Bühnen auf. Sodass am Ende laut Veranstalter ein gut 100-stündiges Livemusikprogramm entsteht. Das genaue Programm sehen Sie hier.

