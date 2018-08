Sommerfest in Stuttgart Das erwartet die Besucher am Donnerstag

Auch im vergangenen Jahr war das Stuttgarter Sommerfest gut besucht (Archivbild). Foto: dpa

Ab Donnerstag steigt in der Stuttgarter Innenstadt das beliebte Sommerfest. Wir geben einen Überblick, welche Bands auftreten, wie lange gefeiert werden darf und ab wann es etwas zum Essen oder Trinken gibt.

Stuttgart - Das Stuttgarter Sommerfest steht in den Startlöchern. Nur noch wenige Stunden, dann wird die viertägige Sause in der Innenstadt offiziell eröffnet. Wir verraten Ihnen, was am Donnerstag alles geboten wird.

Wo findet das Fest statt?

Im Herzen der Stadt: im Schlossgarten rund um den Eckensee, auf dem jeden Abend Hunderte von Lichtern leuchten. Und am Schlossplatz, einem der schönsten Plätze Deutschlands, der sogar den europäischen Vergleich nicht zu scheuen braucht. Die Zelte der Gastronomen stehen rund um die Jubiläumssäule, in den Alleen zum Neuen Schloss und vor dem Königsbau.

Ab wann gibt es Essen und Getränke?

Obwohl die offizielle Eröffnung am Donnerstag erst um 17 Uhr ist, servieren die Wirte und Gastronomen bereits ab den Mittagsstunden Getränke und Essen.

Was servieren die Wirte?

Alles, was Genießerherzen und Gaumen begehren. „Wir haben an 30 Ständen wieder eine große Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten, das ist einfach einmalig“, versichert Marcus Christen von in.Stuttgart. Beispiele gefällig? Holger Looß bringt von seiner Fischhalle & Austernbar in der Markthalle Sommeraustern, Crevetten, Lachstatar und bretonische Fischsuppe mit, in der Desirée-Dependance locken spanische Pinchos und im Empore-Ableger italienische Spezialitäten. Das Tower 66 Steakhouse setzt auf US-Style mit Burger, Pulled Pork und Steaks, äußerst fleischhaltig geht es auch bei Tobias Faude (Bootshaus Böblingen) und bei Jean-Remy Butterlin zu. Klassische Renner: Alles, was beim Flanieren unkompliziert aus der Hand gegessen werden kann – Flammkuchen, Pizzaecken oder die Panzerotti von Filomena Parrotti vom Dolce Forno.

Welche Bands spielen am Donnerstag?

Bühne 1 (Musikpavillon): Hier kommen Freunde des Rock ’n’ Roll auf ihre Kosten. Von 18 bis 22 Uhr heizt die Band „Krüger Rockt“ den Zuschauern ein.

Bühne 2 (Schlosstreppe/Schlossplatz): Zwischen 19 und 22 Uhr tritt die Band „Akusticum“ auf. Die Coverband ist auf Pop, Rock und Funk spezialisiert.

Bühne 3 (Schlosstreppe/Theatersee): Wer auf Salsa- und Merengue-Musik steht, der kann von 18 bis 22 Uhr vor der Bühne 3 abfeiern. Die deutsch-kubanische Band „Saoco Loco“ bringt lateinamerikanische Rhythmen in die Stuttgarter Innenstadt.

Bühne 4 (Treppe Opernhaus): Hier gibt es zwischen 18 und 22 Uhr Musik aus Stuttgart. Die Band „Madchick of Soul“ mit dem Pianisten Berti Kiolbassa spielt Soul, Funk, R’n’B und Rock.

Wie lange darf am Donnerstag auf dem Sommerfest gefeiert werden?

Heute ist bereits um 24 Uhr Schluss. Bis dahin werden Getränke ausgeschenkt. Die Bands spielen bis etwa 22 Uhr. Am Freitag und Samstag darf bis 2 Uhr getrunken und getanzt werden. Die Musiker müssen jedoch schon um 1 Uhr nachts mit Rücksicht auf den Schlaf der Bürger den Stecker ziehen.

Wie kommt man zum Fest?

Am besten ohne Auto. Stattdessen mit dem ÖPNV: Die Stuttgarter Straßenbahnen bieten mit einem 15-Minuten-Takt auf den Linien und einem anschließenden Nachtbus-Service einen Genuss von Bier, Wein und Caipi ohne Reue. Und um einen Parkplatz muss man sich so auch keine Gedanken machen.