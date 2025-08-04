Sommerferien: Das ist in Stuttgart jeden Mittwoch kostenlos

Gratis bieten die Schwaben nur wenig an, doch einige Möglichkeiten gibt es auch diesen Sommer in Stuttgart – nicht nur für Kinder und Jugendliche und speziell auch mittwochs.
Das erste August-Wochenende in Stuttgart war noch trostlos und regnerisch. „Das gab’s in den letzten 25 Jahren, in denen ich das Teehaus betreibe, nicht“, sagte Gastronom Tadija Zelenika aus dem Weißenburgpark am Bopser. Doch inzwischen ist der Sommer mit Kraft und Hitze zurück - dann sucht man vielleicht Schatten. Auch Wasserspiele zum Planschen sind jetzt eine Option.