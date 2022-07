9 Für Kinder ist in der Stadt einiges geboten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Workshops, Freizeiten, Sportangebote, Ausflüge in die Natur oder Museumsbesuche – das Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Stuttgart ist vielfältig. Auch für Kurzentschlossene sind noch Plätze zu vergeben.















Endlich, die Sommerferien haben begonnen. Für die Stuttgarter Schülerinnen und Schüler starten nun etwas mehr als sechs endlos erscheinende Wochen voller Freizeit und Spaß. Für die – oft berufstätigen – Eltern stellt sich dagegen die Frage: Wie beschäftigt und betreut man den Nachwuchs? Denn bei so viel freier Zeit kann auch schnell Langeweile aufkommen. Manche verbringen die Ferien in Stuttgart, andere wollen sich die Zeit bis zum Urlaub versüßen.

Glücklicherweise gibt es in Stuttgart zahlreiche Freizeitangebote für die Sommerferien. Freizeiten und Camps zu verschiedenen Themen bieten Betreuung über einen längeren Zeitraum hinweg an. Wer lieber an einzelnen Tagen ein Programm sucht oder gemeinsam mit der Familie etwas unternehmen will, hat die Qual der Wahl. Auch für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei. Wir haben eine Auswahl an spannenden Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche in Stuttgart zusammengestellt.