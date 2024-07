Sommerferien in Stuttgart: Darauf freuen sich Viertklässler am meisten

1 Zum Ferienauftakt in Baden-Württemberg ist Badewetter angesagt. Foto: Robert Kneschke /Fotolia

Endlich Sommerferien! Schon lange haben sich die Schulkinder darauf gefreut. Wir haben Viertklässer aus Stuttgart gefragt, was sie vorhaben – und wie es im neuen Schuljahr für sie weitergeht.











Link kopiert



Die Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg starten am Mittwoch in die Sommerferien. Sechseinhalb Wochen schulfreie Zeit liegen vor ihnen, sie können wahlweise ausschlafen und faulenzen oder Neues entdecken und Abenteuer erleben – sei es zu Hause, bei einer Kinder- und Jugendfreizeit oder im Urlaub mit den Eltern. Wie haben Viertklässler der Salzäckerschule in Stuttgart-Möhringen gefragt, was sie vorhaben, worauf sie sich in diesem Sommer am meisten freuen und mit welchen Gefühlen sie dem Wechsel in die fünfte Klasse entgegensehen.