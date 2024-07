Sommerferien in Baden-Württemberg: ADAC: Staugefahr vor allem zu Ferienbeginn hoch

Sommerferien in Baden-Württemberg

1 Die stärkste Staubelastung auf den Autobahnen wird am Freitag und Samstag erwartet. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg Ende dieser Woche heißt es für Reisende, starke Nerven zu bewahren. „Ganz Deutschland befindet sich dann in den Ferien, daher gehen wir im Hinblick auf die Staugefahr vom heftigsten Wochenende des Sommers aus“, sagte der Abteilungsleiter Verkehr & Umwelt beim Autoclub ADAC Württemberg, Holger Bach, laut Mitteilung. „Reisende, die an diesen Tagen auf den Autobahnen im Südwesten unterwegs sind, sollten definitiv mehr Zeit einplanen.“