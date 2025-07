Sommerferien im Rems-Murr-Kreis: 5 Tipps gegen die gefürchtete Ferien-Langeweile

Ferienzeit, Langeweilezeit? Allzu oft verfliegt bei jungen Menschen – und ihren Angehörigen – die Freude über sechs Wochen schulfrei irgendwann und es stellt sich die Frage, was man nun mit der vielen Freizeit anfangen soll. Gut, dass es im Rems-Murr-Kreis viele Ausflugsziele und Unternehmungen gibt, welche die Sommerferien zu etwas ganz Besonderem machen.

Freizeiten und Ausflüge mit den Naturparkführern im Schwäbischen Wald

Die Naturparkführer vermitteln Alt und Jung Naturwissen. Foto: Naturpark SFW

Ein sehr abwechslungsreiches Programm bieten etwa die Naturparkführer Schwäbisch-Fränkischer Wald an. Es richtet sich an Familien, Kinder und Naturfreunde. In Murrhardt etwa ziehen vom 4. bis zum 8. August junge „Murr-Piraten“ eine Woche lang los, suchen Schätze, kochen am Lagerfeuer und erkunden verwunschene Bachläufe. Andere Touren führen zu Kräuterschätzen am Wegesrand, zur Burgruine Löwenstein oder nachts zu den Sternschnuppen im Wald bei Rudersberg.

Wer es sportlich mag, kann an einer geführten Radtour teilnehmen oder beim „Feurigen Abenteuerlager“ Feuerstein und Schnitzmesser schwingen. Die meisten Veranstaltungen erfordern eine Anmeldung direkt bei den jeweiligen Naturparkführern – per Telefon oder über das Formular auf www.die-naturparkfuehrer.de. Dort finden sich auch alle weiteren Infos zu Treffpunkten, Preisen und Ausrüstung.

Ausflugstipps für Tierfreunde im Rems-Murr-Kreis

In Sulzbach kann man mit Lamas und Alpakas wandern. Foto: Gerrit Speidel/Andenkamele

Ob flauschige Alpakas, sprechende Papageien oder majestätische Greifvögel: Tierfreunde finden im Rems-Murr-Kreis viele Ziele für Ausflüge mit Kindern. Geführte Alpaka- und Lamawanderungen in Sulzbach und Althütte führen entspannt durch den Schwäbisch-Fränkischen Wald. Die Stauferfalknerei Lorch, knapp hinter der Kreisgrenze, begeistert mit Flugschauen von Eulen, Falken und Weißkopfseeadlern und bietet sogar Kurse für Neugierige an. Wer es ruhiger mag, kann im Backnanger Plattenwald Damwild und Mufflons beobachten oder in der „Kleinen Wilhelma“ bei Fellbach exotische Vögel und Fische bestaunen.

Für Kinder, die Tiere lieber selbst versorgen, eignet sich die Jugendfarm Waiblingen: Dort kümmern sie sich um Schafe, Ziegen oder Kaninchen und nehmen an Bastel- oder Ferienaktionen teil. Die meisten Angebote sind familienfreundlich, oft kostenlos oder spendenbasiert – und lassen sich gut mit weiteren Ausflügen in der Region verbinden.

Das Maislabyrinth in Alfdorf wird jedes Jahr liebevoll neu gestaltet

In Alfdorf lockt ein Irrgarten (Archivbild). Foto: Phillip Weingand

Ein weiteres Highlight fürs Kids und Erwachsene ist jedes Jahr das Maislabyrinth der Familie Kolb bei Alfdorf. Meist wird es zu Beginn der Sommerferien eröffnet, der Eintrittspreis (drei Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder) wird in eine Selbstzahlerkasse am Eingang entrichtet. Einige Meter weiter steht ein Pavillon mit Erfrischungen bereit – die ebenfalls auf Vertrauensbasis bezahlt werden.

Hier ist der Irrweg das Ziel: Familie Kolb betreibt in Alfdorf ein Maislabyrinth. Wir haben es getestet: http://stzlinx.de/labyrinth (gemafreie Musik von http://terrasound.de) Posted by StZ Rems-Murr on Friday, August 30, 2019

Die Landwirt-Familie Kolb gestaltet den Irrgarten in jedem Jahr neu. „In diesem Jahr haben wir im Labyrinth auch Hanfpflanzen gepflanzt“, verrät Gunther Kolb. Hinter fast jeder Ecke wartet eine Überraschung, eine unvorhergesehene Wendung oder eine Stempelstelle, an der es knifflige Fragen zu beantworten gilt. Den Gewinnern winken Eintrittskarten in den nahen Schwaben-Park. Das Maislabyrinth öffnet in diesem Jahr voraussichtlich am Wochenende 2./3. August.

Sommerferienprogramme der Städte und Gemeinden

Sommerferien sind toll – doch was tun? Foto: Imago/foto-leipzig.de

In den meisten Städten und sogar in kleineren Gemeinden gibt es Sommerferienprogramme – viele der Plätze dort sind zwar schon ausgebucht, bei einigen Kursen, Angeboten und Freizeiten sind aber noch Plätze frei. Auch Nachrückerlisten existieren. In Weinstadt kann man beispielsweise Kanufahren, Unterwasserwelten malen oder ein Outdoor-Escape-Abenteuer bestehen. In Backnang gibt es unter anderem Motor- und Segelfliegen, einen Kartslalom, einen arabischen Kochkurs sowie Theaterkurse. In Waiblingen locken unter anderem ein Graffitikurs, ein Tanzcamp, Geocaching oder Standup-Paddling.

Die Anmeldung zu den Ferienprogrammen erfolgt meistens über die Webseiten der jeweiligen Rathäuser oder über die jeweiligen Anbieter der einzelnen Programmpunkte.

In der Forscherfabrik in Schorndorf gibt es ebenfalls ein Ferienprogramm: Bei einem Escape Room lösen die Teilnehmer an mehreren Terminen knifflige Rätsel und helfen den Protagonisten Gottlieb und Emma bei der Suche nach einem verschwundenen Professor. Ebenfalls in Schorndorf begeben sich die Teilnehmer des Remsi-Escape-Abenteuers „Mission Automobil“ auf eine spannende Spurensuche durch die Daimlerstadt.

Super bei Hitze: Im Rems-Murr-Kreis gibt es viele Badeseen

Badespaß und Tretbootfahren am Ebnisee Foto: Gottfried Stoppel

An heißen Tagen lechzen viele nach Abkühlung – wer dafür in den Sommerferien nicht weit fahren will, findet im Rems-Murr-Kreis mehrere Badeseen vom beliebten Klassiker bis zum stillen Naturidyll. Bekanntester Treffpunkt ist der Ebnisee bei Kaisersbach: mit Biergarten, Bootsverleih und Liegewiese ein Ausflugsziel für Familien, Biker und Angler. 2027 wird der See allerdings abgelassen, um ihn zu entschlammen – wer noch eine Bootstour plant, sollte also bald hin.

Weitere Adressen sind das Ziegelei-Seebad in Schorndorf mit Quellwasser, Rutschen und Freibadflair; der Plüderhäuser See, der trotz Rückstufung zur „Badestelle“ weiterhin zum Schwimmen einlädt; der Eisenbachsee in Alfdorf mit Waldkulisse und Kiosk; der Aichstrutsee in Welzheim, der nach früheren Sperrungen wieder eine „gute“ Wasserqualität bietet; und der Waldsee Fornsbach in Murrhardt, wo Camping, Minigolf und Bootsfahrten möglich sind. Fast alle Seen haben Liegewiesen und Grillplätze – perfekt für einen spontanes Sommererlebnis.