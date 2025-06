Draußen spielen, toben, Lager bauen, Ausflüge machen, zusammenbasteln, singen oder Theater spielen – Waldheimferien in Stuttgart sind beliebt und die Plätze für den Sommer schnell weg. Wo man sein Kind noch anmelden kann, ist hier nachzulesen:

Ferienwaldheim AKI Aktivspielplatz Raitelsberg

Auf dem Aktivspielplatz in Raitelsberg im Stuttgarter Osten gibt es ganz unabhängig vom Ferienwaldheim viel zu entdecken. Das Außengelände bietet jede Menge Platz zum Klettern, Erkunden, Feuer machen und Verweilen. Im Spielhaus steht ein großes Trampolin und in der Werkstatt können sich junge Künstler ausleben.

Freie Plätze fürs Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 4. August bis 15. August

2. Abschnitt: 25. August bis 29. August

Es können Kinder aus allen Stuttgarter Stadtteilen angemeldet werden.

Kontakt: FWH AKI Aktivspielplatz Raitelsberg; Poststraße 78-94, 70190 Stuttgart, Informationen und Anmeldeformular auf der Webseite.

Evangelisches Ferienwaldheim Bergheide

Langeweile ist ein Fremdwort im Ferienwaldheim Bergheide in Stuttgart- Bad Cannstatt. Neben Gelände – und Fußballspielen, Wasserschlachten, Basteln und Ausflügen wird gemeinsam gesungen und das leckere Essen aus der waldheimeigenen Küche genossen. Die Ferienfreizeit ist für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren gedacht, die aus den Stadtteilen Stuttgart-Nord, Burgholzhof, Freiberg, Hallschlag, Killesberg, Mönchfeld, Mühlhausen, Münster, Rot, Stammheim, Zazenhausen oder Zuffenhausen kommen.

Freie Plätze fürs Ferienwaldheim:

1. Woche: 4. August bis 8. August

2. Abschnitt: 11. August bis 15. August

3. Abschnitt: 18. August bis 22. August

Kontakt: Evangelisches Ferienwaldheim Bergheide, Bergheide 2, 70376 Stuttgart; Information und Anmeldung auf der Webseite.

Katholisches Waldheim Bruderrain

Gemeinsame Ausflüge und Abenteuer erleben und zusammen essen – in den ersten beiden Sommerferienwochen findet im Waldheim Bruderrain in Stuttgart-Heslach eine Ferienbetreuung für Kinder von fünf bis 13 Jahren aus den Stadtteilen des Stuttgarter Südens statt. Angemeldet werden können Kinder für einzelne Wochen oder den gesamten Zeitraum.

Freie Plätze fürs Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 4. August bis 8. August

2. Abschnitt: 11. August bis 15. August

Kontakt: Katholisches Waldheim Bruderrain, Bruderrain 19, 70597 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

AWO City Waldheim

Zwei actionreiche Wochen mit Gleichaltrigen gefällig? Die erfahrenen Betreuerinnen und Betreuer des AWO City Waldheim in Stuttgart-Mitte machen es möglich. Eine Stadtrallye, Ausflüge zu Sportplätzen, Museen oder einem Freizeitpark stehen etwa von 9 bis 17 Uhr auf dem Programm. Angemeldet werden können Kinder und Jugendliche von zwölf bis 14 Jahren aus allen Stuttgarter Stadtteilen. Kids, die aus der Region kommen sind ebenfalls willkommen, zahlen aber etwas mehr.

Freie Plätze fürs Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 4. August bis 15. August

2. Abschnitt: 18. August bis 29. August

Kontakt: AWO City Waldheim, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart, Informationen und Anmeldung auf der Webseite.

Evangelisches Ferienwaldheim Degerloch

Im idyllischen Weifachtal in Stuttgart-Degerloch öffnet das Evangelische Ferienwaldheim Degerloch seine Tore. Willkommen zu Spiel, Spaß und Action drinnen und draußen auf dem weitläufigen Gelände sind Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren aus den Stuttgarter Stadtteilen Degerloch, Plieningen, Sonnenberg und Haigst. Besonders: In beiden Freizeitabschnitten ist ein Projekt zur Nachwuchsförderung für 15-Jährige möglich.

Freie Plätze im Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 4. August bis 20. August

2. Abschnitt: 25. August bis 6. September

Kontakt: Evangelisches Ferienwaldheim Degerloch, Epplestraße 205, 70567 Stuttgart, Anmeldung persönlich immer mittwochs, von 17 bis 19 Uhr, im Waldheimbüro oder online auf der Webseite.

Ferienwaldheim der Diakonie Stetten/Stadtteilbauernhof

Ferien auf dem Stadtteilbauernhof in Bad Cannstatt – Die Offenen Hilfen bieten jedes Jahr in den letzten drei Sommerferienwochen ein buntes Programm für Kinder von fünf bis 14 Jahren mit und ohne Behinderung an. Dabei hat jede Woche ein anderes Motto, die Kids können kreativ sein und sich auf dem weitläufigen Gelände austoben. Zum Ferienspaß sind Kinder aus allen Stuttgarter Stadtteilen und der Region eingeladen.

Freie Plätze im Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 25. August bis 29. August

2. Abschnitt: 1. September bis 5. September

3. Abschnitt: 8. September bis 12. September

Kontakt: Ferienwaldheim der Diakonie Stetten/Stadtteilbauernhof, In den Wannenäckern 27, 70374 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Evangelisches Ferienwaldheim Dobelgarten

Stuttgart erforschen, spielen, singen, Geschichten aus der Bibel hören und das alles zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 15 Jahren, das steht in den ersten beiden Ferienwochen auf dem Programm des Evangelischen Ferienwaldheim Dobelgarten in Stuttgart-Mitte. Kids aus allen Stuttgarter Stadtteilen sind willkommen.

Freie Plätze im Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 4. August bis 9. August

2. Abschnitt: 11. August bis 16. August

Kontakt: Evangelisches Waldheim Dobelgarten, Dobelstraße 14, 70184 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Evangelisches Ferienwaldheim Lindentäle Feuerbach

Evangelische Ferienwaldheim Lindentäle – der Name ist Programm. Liegt das Gelände der Einrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde Stuttgart-Feuerbach doch in einem baumbestandenen Tal, auf dem rund 450 Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren in den ersten vier Wochen der Sommerferien von mehr als 70 Ehrenamtlichen betreut werden. In kleinen Gruppen erleben die Kids aus allen Stuttgarter Stadtteilen und der Region ein kunterbuntes Programm.

Freie Plätze im Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 4. August bis 15. August (Woche eins und zwei; inklusive Samstag in Woche eins)

2. Abschnitt: 18. August bis 23. August (Woche 3; inklusive Samstag)

3. Abschnitt: 25. August bis 29. August (Woche 4; ohne Samstag)

Kontakt: Evangelisches Fereinwaldheim Lindentäle Feuerbach, Schützenhausweg 77, 70499 Stuttgart, Information und Anmeldung per E-Mail bei Rüdiger Englert.

Evangelisches Ferienwaldheim Feuerbacher Tal

Waldheimkino, Theaterspielen, Geländespiele, Ausflüge – langweilig wird es im Evangelischen Ferienwaldheim Feuerbacher Tal jedenfalls nicht. Kinder und Jugendliche von fünf bis 14 Jahren können sich auf dem riesigen Außengelände austoben, auf dem großen Fußballplatz kicken oder ihr Geschick im Niedrigseilparcours testen. Das Angebot steht Kindern aus den Stadtteilen Botnang, Stuttgart-West, Feuerbach und Stuttgart-Nord offen.

Freie Plätze im Ferienwaldheim:

Abschnitt 1: 4. August bis 15. August

Abschnitt 2: 18. August bis 29. August

Abschnitt 3: 1. September bis 12. September

Kontakt: Evangelisches Fereinwaldheim Feuerbacher Tal, Feuerbacher-Tal-Straße 215, 70469 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Katholisches Waldheim Gallenklinge, Stuttgart-West

Eine Schnitzeljagd quer durch den Wald, Barfußrennen im Bachlauf, Fußballturniere, gemeinsame Ausflüge in die Umgebung, Wasserschlachten, Theateraufführungen, Liederwettbewerbe am Lagerfeuer, Zirkusshows, Geländespiele und Bastelnachmittage: All das und vieles mehr steht jedes Jahr auf dem abwechslungsreichen Tagesprogramm des Waldheims Gallenklinge.

Freie Plätze im Ferienwaldheim:

Abschnitt 1: 4. August bis 8. August

Abschnitt 2: 11. August bis 15. August

Abschnitt 3: 18. August bis 22. August

Abschnitt 4: 8. September bis 12. September

Kontakt: Katholisches Ferienwaldheim Gallenklinge, Nittelwaldstraße 71, 70195 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Ferienwaldheim der AWO Heimberg

Inmitten der Natur des Feuerbacher Tals gelegen können Kinder von fünf bis elf Jahren aus den Stuttgarter Stadtteilen Freiberg, Mönchsfeld, Rot, Feuerbach, Zuffenhausen, Weilimdorf, Bad Cannstatt und Hallschlag im Ferienwaldheim der AWO Heimberg viel Spaß haben. Beim inklusiven Angebot kann die Natur erlebt, Fußball gespielt und ganz viel Action und Gemeinschaft erfahren werden.

Freie Plätze im Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 4. August bis 15. August

Kontakt: Ferienwaldheim der AWO Heimberg, Im Gewann 4, 70469 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Katholisches Ferienwaldheim St. Barbara, Stuttgart-Hofen

Ein spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm ist im Katholischen Ferienwaldheim St. Barbara in Stuttgart-Hofen geboten. Damit die angemeldeten Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren unvergessliche Tage voller Spiel, Spaß und Abenteuer erleben können.

1. Woche: 4. August bis 9. August

2. Woche: 11. August bis 16. August

3. Woche: 18. August bis 22. August

Kontakt: Katholisches Ferienwaldheim St. Barbara in Stuttgart-Hofen, Oeffinger Weg 5, 70378 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Katholisches Ferienwaldheim Lerchenheide, Bad Cannstatt

Ausflüge machen, gemeinsam essen, kleine Abenteuer erleben, im Katholischen Ferienwaldheim Lerchenheide, idyllisch gelegen im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt.

1. Woche: 4. August bis 8. August

2. Woche: 11. August bis 15. August

3. Woche: 18. August bis 22. August

4. Woche: 25. August bis 29. August

Kontakt: Katholisches Ferienwaldheim Lerchenheide, Lerchenheide 29, 70374 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Katholisches Ferienwaldheim Lindental, Feuerbach

Das Katholische Ferienwaldheim Lindental in Feuerbach ist klein und familiär. Je Waldheimwoche werden hier rund 60 Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren betreut. Im Vordergrund stehen Spaß, Spiele, Ausflüge, unterschiedliche Aktivitäten und ein gemeinsames Miteinander. Ein Kochteam sorgt täglich für leckere und frische Mahlzeiten.

1. Abschnitt: 4. August bis 8. August

2. Abschnitt: 11. August bis 15. August

3. Abschnitt: 18. August bis 22. August

Kontakt: Katholisches Ferienwaldheim Lindental, Diepachwiesen 6, 70469 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Katholisches Ferienwaldheim Marienburg

Nachtwanderungen, Tagesausflüge, Lagerfeuer und jede Menge Spiel und Spaß können Kinder von fünf bis 15 Jahren aus den Stuttgarter Stadtteilen Ost, Wangen, Hedelfingen, Rohracker, Obertürkheim, Untertürkheim und Uhlbach im Katholischen Ferienwaldheim Marienburg erleben. Idyllisch in Stuttgart-Untertürkheim gelegen, findet hier in den ersten drei Ferienwochen eine Betreuung statt.

Freie Plätze im Ferienwaldheim:

1. Abschnitt: 4. August bis 15. August

2. Abschnitt: 18. August bis 22. August

Kontakt: Katholisches Ferienwaldheim Marienburg, Im Abelsberg Gewann 4, 70327 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Evangelisches Ferienwaldheim Möhringen Weidachtal

Das Ferienwaldheim im Möhringer Weidachtal hat eine jahrzehntelange Tradition. Geboten werden fünf Wochen Ferienwaldheim für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Das Angebot richtet sich zunächst an Kinder aus den Stadtteilen Möhringen, Fasanenhof und Sonnenberg. Sollte es noch freie Plätze geben, können auch Kinder aus anderen Stadtteilen aufgenommen werden.

1. Abschnitt: 4. August bis 15. August

Projektwoche: 18. August bis 23. August

3. Abschnitt: 25. August bis 5. September

Kontakt: Evangelisches Waldheim Möhringen, Weidach Gewann 8, 70567 Stuttgart, Information und Anmeldung über die Webseite.

Evangelisches Ferienwaldheim Römerberg

Zwei Wochen voller Spaß, Action und Kreativität für Kinder von sechs bis 14 Jahren aus allen Stuttgarter Stadtteilen sowie von außerhalb sind im Evangelischen Ferienwaldheim Römerberg geboten.

1. Abschnitt: 4. August bis 15. August

Kontakt: Altenbergstraße 62-64, 70180 Stuttgart, Information und Anmeldung auf der Webseite.

Evangelisches Ferienwaldheim Sillenbuch

Spiel-, Sport-, Musik- und Bastelangebote, Aktivitäten im Eichenhain und Ausflüge in die nähere Umgebung sind für Kinder von sechs bis 14 Jahren im Evangelischen Ferienwaldheim Sillenbuch geboten.

Woche 3: 18. August bis 22. August

3. Abschnitt: 25. August bis 5. September

Kontakt: Evangelisches Ferienwaldheim Sillenbuch, Eichenparkstraße 16, 70619 Stuttgart, Information und Anmeldung über die Webseite.

Katholisches Ferienwaldheim St. Antonius, Stuttgart-Zuffenhausen

Im katholischen Ferienwaldheim St. Antonius in Stuttgart-Zuffenhausen verbringen seit 1962 jedes Jahr zahlreiche Kinder von sechs bis 15 Jahren gemeinsam und mit viel Spaß einen Teil ihrer Sommerferien.

1. Abschnitt: 4. August bis 15. August

2. Abschnitt: 18. August bis 22. August

Kontakt: Katholisches Ferienwaldheim St. Antonius, Lange Allee 17, 70435 Stuttgart (Zuffenhausen), Information und Anmeldung auf der Webseite.

Allen Familien viel Erfolg bei der Anmeldung und allen Kindern eine schöne, erlebnisreiche Ferienzeit in den Stuttgarter Waldheimen.

Hinweis der Redaktion: Diese Angaben sind auf dem Stand von 26. Juni und können sich jederzeit ändern. Bitte daher immer auf der jeweiligen Webseite informieren.