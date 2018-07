Sommerferien Das sind die neuen Ausflugsziele in Baden-Württemberg

Von red/dpa/lsw 27. Juli 2018 - 15:07 Uhr

Einfach mal für einen Tag raus – diesen Tipp beherzigen immer mehr Menschen, die Ausflugsziele in Baden-Württemberg besuchen. Eine Auswahl neuer Ausflugsziele.





Stuttgart - Pünktlich zum Start der Sommerferien belegt eine Studie, dass der Südwesten bei Urlaubern und Tagesbesuchern immer beliebter wird. Touristen haben im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg fast 25 Milliarden Euro ausgegeben. Das zeigt die Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus“, deren Ergebnisse der zuständige Landesminister Guido Wolf am Freitag in Stuttgart vorgestellt hat.

Das sogenannnte Bruttoumsatzvolumen lag damit gut 22 Prozent über dem Wert von 2015, dem Jahr, in dem die Untersuchung zum letzten Mal durchgeführt wurde. „Die Zahlen sind bemerkenswert gut und zeigen: Die Tourismusbranche ist eine Leitökonomie“, sagte Wolf.

„Möglich ist dies auch deshalb, weil bei uns im Süden mit viel Kreativität und Leidenschaft immer wieder neue, teils überraschende Angebote entwickelt werden“, sagt Andreas Braun, Chef der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW).

Eine Auswahl neuer Ausflugsziele in Baden-Württemberg sehen Sie in unserer Fotostrecke.