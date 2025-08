1 Freier Eintritt im Kunstmuseum am Schlossplatz. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Gratis bieten die Schwaben nur wenig an, doch einige Möglichkeiten gibt es auch diesen Sommer in Stuttgart – nicht nur für Kinder und Jugendliche und speziell auch mittwochs.











Link kopiert



Das Wochenende in Stuttgart war trostlos und regnerisch, und die Tristesse könnte sich noch ein paar Tage hinziehen, bevor der Sommer endlich zurückkommt. „Das gab’s in den letzten 25 Jahren, in denen ich das Teehaus betreibe, nicht“, sagt Gastronom Tadija Zelenika aus dem Weißenburgpark am Bopser.