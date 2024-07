Sommerevent in Weil der Stadt: Verregneter Start in die Strandsommer-Wochen

Verregneter Start in die Strandsommer-Wochen

Sommerevent in Weil der Stadt

4 Sobald die Wolkendecke aufreißt, ist im großen Sandkasten reichlich Betrieb – dann wird gebuddelt. Den Erwachsenen heizte am Samstagabend die Band „Kuglfuhr“ ein. Foto: Jan Potente

Die inzwischen sechste Ausgabe des Weil der Städter Strandsommer startete bei Sonnenschein eigentlich schon am Donnerstag. Das erste richtige Wochenende blieb dann allerdings durchwachsen.











Link kopiert



Graue Wolken hängen am frühen Samstagabend über dem Marktplatz, die Liegestühle in der großen Sandbox des Weiler Strandsommers stehen verlassen da. So richtig Glück mit dem Wetter haben die Weil der Städter nach einer verregneten Bilanz im vergangenen Jahr offenbar auch dieses Jahr nicht – entgegen allen Erwartungen. Das große Eröffnungswochenende bleibt entsprechend durchwachsen.