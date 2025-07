In opulenten Roben sind die Schauspielerinnen Diane Kruger und Penélope Cruz zum Start der Haute Couture Fashion Week in Paris erschienen. Beim Bal d'Été im Musée des Arts Décoratifs zogen sie damit alle Blicke auf sich.

Diane Kruger (48) und Penélope Cruz (51) haben die Haute Couture Fashion Week in Paris mit einem regelrechten Fashion-Feuerwerk eröffnet. Sie zählten am 6. Juli zu den Star-Gästen des Bal d'Été, der unter der Regie von Sofia Coppola im Musée des Arts Décoratifs stattfand.

"Traum von einem Kleid"

Diane Kruger posierte in einem langen, elfenbeinfarbenen Kleid für die Fotografen, das sehr viel Stoff aufwies. Es bestand aus mehreren Lagen, langen Ärmeln und einem Kragen. Dazu hatte sie ihre blonden Haare offen gestylt, die Lippen leuchteten in einem kräftigen rot. Die gebürtige Deutsche postete auch auf ihrem Instagram-Account zwei Aufnahmen von dem Look und bedankte sich beim Label Alberta Ferretti für "diesen Traum von einem Kleid". Sie fügte hinzu: "Ein Sommerball im Louvre ... was für ein Glück, dass ich dabei sein durfte."

Penélope Cruz erscheint in Dunkelblau

Auch Penélope Cruz hatte sich für eine lange Abendrobe entschieden, allerdings in dunkelblau. Auf dem gerafften Rock glitzerte es, ein silberner Gürtel gab dem Outfit zusätzlich einen orientalischen Moment. Über dem Trägeroberteil umwehte ein transparenter Stoff die Arme der Spanierin. Ihre dunklen Haare hatte sie hochgesteckt.

Die Couture-Woche in Paris begann mit dem filmischen Bal d'Été, zu dem rund 300 Gäste geladen waren. Auch Keira Knightley und Kirsten Dunst waren gekommen. Neben Filmstars standen Kunstmäzene, Sammler, Couture-Kunden und Modegrößen auf der Gästeliste. Die Veranstaltung markierte auch das 100. Jubiläum der Internationalen Ausstellung für dekorative Kunst. Der Erlös des Abends - laut "Vogue" geschätzte zwei Millionen US-Dollar - soll der Ausstellung "1925-2025: Hundert Jahre Art Déco" zugute kommen. Sie wird am 22. Oktober eröffnet.