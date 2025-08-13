Sommerausgabe am Mittwoch: Timon Krause bei Bares für Rares: Kleiner Trick für den guten Zweck

Die beliebte Trödel-Show "Bares für Rares" meldet sich mit einer neuen XXL-Abendausgabe und einem Promigast zurück. Der Mentalist Timon Krause zeigt seine Fähigkeiten und verkauft ein Gemälde.
Das ZDF hat "Bares für Rares"-Fans am Mittwochabend zur XXL-Premiere geladen. Die sommerliche, lange Abendausgabe der beliebten Trödel-Show vom 13. August fand erstmals auf Gut Nettehammer bei Andernach statt und stand unter dem Motto "Versteckte Botschaften". Wer würde sich da besser als Promigast eignen, als der Mentalist Timon Krause (31)?