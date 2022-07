1 Urlaubsfeeling vor der Stadtkirche: Die Pop-up-Strandbar in Waldenbuch kommt auch in diesem Jahr wieder gut an bei den Gästen. Foto: Eibner-Pressefot/Roger Bürke

Elf Tonnen Sand verwandeln den Marktplatz Waldenbuch in einen selbst gemachten Sandstrand. Bis zum 3. September können Besucher hier unter Palmen Cocktails trinken und ein Urlaubsfeeling wie am Meer erleben.















Keine Wolke ist am Himmel zu sehen. Die Abendsonne taucht alles in ein gold-orangenes Licht, während das Thermometer an diesem lauen Abend 26 Grad anzeigt. Einige Gäste entspannen sich auf Liegestühlen und vergraben ihre nackten Füße im Sand. Kinder rennen lachend umher. Mit mitgebrachter Schaufel und Eimer bauen sie Sandburgen oder spielen mit Autos und Baggern. Lichterketten und leise Musik sorgen für eine „chillige“ Atmosphäre. Direkt neben der Bar hat ein junges Paar es sich in den Liegestühlen bequem gemacht und schlürft bunte Cocktails, während es den Feierabend genießt. Den ganzen Abend lang wird unter Palmen zusammengesessen, geredet und gelacht.

Der Urlaub in der Karibik spielt sich in der Waldenbucher Altstadt ab

Was erst mal nach Urlaub in der Karibik klingt, beschreibt eine Szene mitten in der Waldenbucher Altstadt. Denn seit Ende Juni steht auf dem Marktplatz wieder eine Pop-up-Strandbar. Dabei sorgen nicht nur Sand und Liegestühle für ein Urlaubsgefühl, auch mit verschiedenen Getränken und Speisen können die Besucher es sich gut gehen lassen. Das Catering übernimmt das Gastroteam der Bistro-Bar Lucky-Eventlocation aus Aichtal, das Angebot ändert sich wöchentlich. An diesem Tag stehen Curry-Wurst, Flammkuchen und neben den üblichen Cocktails und Getränken auch selbst gemachte Sangría auf dem Plan. „Die meisten Getränke stammen aus der Region“, berichtet Dagmar Schnizler, die hinter der Theke arbeitet.

Rundum geschätztes Angebot

Neben der Lucky-Eventlocation stehen auch der Gewerbe-und Handelsverein und die Stadtverwaltung Waldenbuch hinter der Strandbar. Ganze elf Tonnen Sand mussten auf den Marktplatz transportiert werden. Schnizler ist dankbar dafür: „Die Strandbar ist ein tolles Highlight, das nur in der Zusammenarbeit mit der Stadt entstehen konnte. Das wird rundum geschätzt.“ Das zeigt sich auch daran, dass Waldenbuch nun zum dritten Mal in Folge die Strandbar aufgefahren hat. Angefangen hat das Ganze 2020 als kleine Alternative zu einem richtigen Urlaub, als das Verreisen wegen der Corona-Beschränkungen nur schwer möglich war. Damals lief das Projekt unter dem Namen „La dolce vita“ mit dem Schwerpunkt, ein Gefühl von Kurzurlaub in Italien zu vermitteln. Überraschend gut wurde dabei der Sandstrand am Marktplatz angenommen, sodass das Event nun zum Dauerläufer wurde.

Selbst gemachter Strand als Zukunftsmodell

Wenn die Begeisterung für die Strandbar 2022 genauso groß ist wie in den vorherigen Jahren, wird es den selbst gemachten Strand wohl auch weiterhin geben. Dagmar Schnizler zweifelt nicht daran, dass die Strandbar bei passendem Wetter wieder ein voller Erfolg wird. Denn nicht nur für die Waldenbucher selbst ist der Strand mitten in der Stadt eine Attraktion. Auch viele von außerhalb hören davon und kommen extra fürs Strandbaden nach Waldenbuch.

„Der Strand ist einzigartig hier in der Gegend“, schwärmt Besucherin Kathrin Gerth. „Es ist gemütlich. Man trifft immer Leute“, stimmt ihr Mann zu. Auch die Familie Necker besucht die Strandbar jedes Jahr mehrfach. „Die Kinder mögen es“, sagen sie. Vater Stefan lobt: „Es wird nie langweilig“. Damit spielt er sowohl auf die Verpflegung als auch auf das Entertainment an: Bei gutem Wetter wird es beispielsweise Livemusik, einen DJ mit Sommer-Vibes, ein Orchester und ein Open-air- Kino geben. Die Strandbar liefere dazu das perfekte Ambiente, meint der gebürtige Waldenbucher.

Die Pop-up-Strandbar in Waldenbuch läuft bis 3. September und ist donnerstags bis samstags jeweils von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Unter der Adresse https://app.lucky-eventlocation.de ist die Liegestuhl-Reservierung möglich. Anmeldungen sind erwünscht, aber nicht erforderlich.