Sommer statt Herbst?: With Love, Meghan: Netflix-Serie kehrt wohl früher zurück

Herzogin Meghan (43) ist eine vielbeschäftigte Frau. Unter anderem mit ihrer Familie, ihrer Lifestyle-Marke "As Ever", einem Podcast und ihrem Netflix-Deal hat sie alle Hände voll zu tun. Auf Instagram hat sie jetzt eine Szene veröffentlicht, die es nicht in die erste Staffel ihrer Streaming-Show "With Love, Meghan" geschafft hat. Gleichzeitig deutet die Ehefrau von Prinz Harry (40) an, dass es die geplante zweite Staffel der Netflix-Serie schon früher zu sehen geben könnte, als Fans bisher angenommen haben.

Neue "With Love, Meghan"-Folgen ab Sommer?

In der Szene ist Meghan dabei zu sehen, wie sie einen kleinen Ananas-Trick verrät. Viel spannender für ihre Fans dürfte allerdings sein, was sie im zugehörigen Kommentar schreibt. "Es gab so viel Gutes in Staffel eins von 'With Love, Meghan' auf Netflix, das es nicht in die Sendung geschafft hat, es war einfach nicht genug Zeit! [...] Ein großartiges Wochenende, um die Serie noch einmal anzuschauen oder nachzuholen, während wir uns auf Staffel zwei in diesem Sommer und all den kommenden Spaß mit As Ever vorbereiten."

In diesem Sommer? Bisher war in Bezug auf die Veröffentlichung der neuen "With Love, Meghan"-Staffel von einem späteren Zeitpunkt die Rede. In der offiziellen Ankündigung des Streamingdienstes im März hieß es, dass die Dreharbeiten für neue Folgen schon abgeschlossen seien und die Show im Herbst auf die Bildschirme zurückkehren soll. Meghan selbst hatte ebenfalls kurz nach Start der ersten Staffel am 4. März bereits verkündet, dass es eine weitere geben wird.

Was unterdessen genau für ihre "As Ever"-Marke geplant sein könnte, ist bisher nicht bekannt. Meghan, die mit Harry die beiden Kinder Archie (6) und Lilibet (3) hat, hatte in einem Interview mit dem "Fast Company"-Magazin kürzlich erklärt, einen Schritt zurücktreten zu wollen. Man wolle "Daten aus der Startphase sammeln und herausfinden, was 'As Ever' genau sein könnte". Sie plane demzufolge erst Anfang 2026 neue Produkte anzukündigen. Bislang bietet sie in ihrem Shop unter anderem Marmelade, Honig und Tee an. Alle Produkte waren jedoch kurz nach Launch bereits ausverkauft. Über zukünftige Artikel verriet Meghan, sie wolle sich "auf den Aspekt der Gastfreundschaft" fokussieren. Auch den Bereich Mode wolle sie "zu einem späteren Zeitpunkt erforschen".