Gutes Essen, Live-Musik und eine tolle Stimmung finden Stuttgarter in Ausgehlaune auf den Stadtteilfesten in Stuttgart-Süd. Welche Feste man im Sommer nicht verpassen sollte.

Vom Marienplatz über den Bihlplatz bis zum Erwin-Schöttle-Platz: Ob großes Stadtteilfest oder gemütliche Hocketse. Wo es sich in Stuttgart-Süd im Sommer am besten Outdoor schlemmen und feiern lässt.

Anna-Scheufele Fest im Juni

Das Anna-Scheufele Fest in Stuttgart-Kaltental wartet auch in diesem Jahr mit gutem Essen, viel guter Laune und Live-Musik ab 17 Uhr auf. Neben lecker Gegrilltem gibt es Bier vom Fass, Württemberger Weine oder auch erfrischende alkoholfreie Getränke. Am Samstag zwischen elf und 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und allerlei zu entdecken auf der spannenden Spielstraße. Weitere Infos zum Fest gibt es online im BW-Guide.

Wann: 28. und 29. Juni

Wo: Anna-Scheufele Platz, Stuttgart-Kaltental

Heusteigviertelfest im Juni

Ausgelassen gefeiert wird Ende Juni traditionell beim Heusteigviertelfest. Drei Tage lang treffen sich in den kleinen Straßen und Gassen des allseits beliebten Heusteigviertels Bewohner, Familien und Singles von jung bis alt. Neben Info-, Aktions- und Verkaufsständen, wird samstags bei Live-Musik auf mehreren Bühnen und kulinarischen Leckereien auf dem Mozartplatz und der Mozartstraße gemeinsam geplaudert, gefeiert und geschmaust. Auf der Kindermeile finden die kleinsten Besucher allerlei Beschäftigung. Am Sonntagmorgen wird auf dem Mozartplatz Freiluftgottesdienst gehalten, es gibt leckeres Weißwurstfrühstück und Musik. Fleißig geshoppt werden kann auch in diesem Jahr, denn die Mozartstraße wird sonntags wieder mit bunten Flohmarktständen gesäumt sein. Nähere Infos zum Programm und zur Anfahrt gibt es auf der Webseite vom Heusteigviertelfest.

Wann: 28. bis 30. Juni

Wo: Mozartplatz, Mozartplätzle und Mozartstraße

Marienplatzfest im Juli

Unter den Sommerfesten im beliebten Stuttgarter Süden darf natürlich das Marienplatzfest nicht fehlen, das in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindet. Das Sommerfest versteht sich selbst als „Fest für alle“ und bietet internationaler Musik und Kunst eine Bühne. Neben guter Musik auf die Ohren gibt es leckeres Essen und gute Drinks unter freiem Himmel. Ob mit einer Freundesgruppe, alleine, um neue Leute kennenzulernen und zu tanzen oder mit Kindern – dank bunt gemischtem, entspanntem Publikum und Kinderprogramm, fühlt sich hier jeder willkommen. Nähere Infos zum Programm gibt es auf der Webseite zum Fest.

Wann: 4. bis 7. Juli

Wo: Marienplatz, Stuttgart-Süd

Afrika-Festival im Juli

2024 findet zum 19. Mal das Afrikafestival in Stuttgart-Süd statt. Mit einem bunten Programm von Musik und Tanz über Kunst bis hin zu leckerem Essen wird im Juli das Fest der Kulturen Afrikas gefeiert. Begonnen wird am Freitagnachmittag mit einem Basar und traditioneller Perkussion aus dem Senegal neben der Eröffnung durch den Schirmherren Cem Özdemir. Bis in die Abendstunden erwarten Besucher verschiedenste musikalische Darbietungen. Samstags können sich kleine Gäste schminken lassen, gemeinsam basteln und spielen. Außerdem gibt es Trommelworkshops für Groß und Klein. Auf der offenen Bühne folgen am Nachmittag Modenschau, Trommelaufführungen, City Afrobeats und Reggae zum Tanzen. Bis 20 Uhr am Sonntag können Klein und Groß gemeinsam die Kulturen Afrikas entdecken, kennenlernen und feiern. Nähere Informationen zum Festival und Programm finden Interessierte auf der Webseite des Afrika-Festivals.

Wann: 12. bis 14. Juli

Wo: Rund um die Matthäuskirche, Wolffstraße, Böblingerstraße

Heslacher Hocketse im Juli

Freudiges Beisammensitzen mit gutem Essen und bester Musik ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Bihlplatz möglich. Das gemeinsame Feiern, Tanzen und Essen steht hier auf dem Programm, denn die Veranstalter der Hocketse, der Verein „Tafelrunde des Ritters e.V.“ bringt bereits seit 2009 Menschen aus Heslach und Umgebung zusammen und schafft so freudige Abende in bester Gesellschaft. Nähere Informationen und Einblicke in die letzten Jahre gibt es auf der Webseite der Heslacher Hocketse.

Wann: 20. und 21. Juli

Wo: Bihlplatz, Heslach

Viel Spaß beim Erkunden, Schlemmen und Feiern.